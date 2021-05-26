Приземление Ryanair может обойтись властям в огромные суммы 9 26.05.2021, 8:51

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Кто понесет главные потери?

Инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, будет иметь не только политические, но и вполне конкретные экономические последствия для Беларуси.

Что власти потеряют, разбирались Naviny.by.

Летать над Беларусью не хотят

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью. Также рекомендовано запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Ряд стран и отдельные авиакомпании уже приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

Литва. Правительство Литовской Республики приостановило выполнения рейсов «Белавиа» в/из литовских аэропортов. Соответственно белорусский национальный авиаперевозчик вынужден отменить полеты в Вильнюс (пока до 26 июня). Литовская авиакомпания Klasjet не будет летать через территорию Беларуси.

Украина. Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Это означает, что всем украинским самолетам бессрочно запрещено летать в авиапространстве нашей страны. Госпогранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов. Это означает, что «Белавиа» придется отменять и рейсы в украинские аэропорты.

Великобритания и Франция. Эти страны ввели запрет на полеты в своем воздушном пространстве самолетов белорусских авиакомпаний. «Белавиа» отменила рейсы в/из Лондона и Парижа (пока до 30 октября). Самолеты авиакомпаний British Airways и Air France не будут использовать воздушное пространство Беларуси.

Территорию Беларуси исключили из своих маршрутов авиакомпании AirBaltic (Латвия), WizzAir (Венгрия), LOT (Польша), Lufthansa (Германия), Austrian Airlines (Австрия), Finnair (Финляндия), Iberia (Испания), SAS (Швеция), KLM (Нидерланды), Singapore Airlines (Сингапур), AviaSolutions (Кипр), All Nippon Airways (Япония).

Кто понесет потери?

В сложившейся ситуации наибольшие экономические потери понесут «Белаэронавигация» и «Белавиа», недополучит доход и Национальный аэропорт «Минск».

Госпредприятие «Белаэронавигация» занимается сопровождением судов в воздушном пространстве Беларуси. По данным «Белаэронавигации», структура воздушного пространства нашей страны включает 66 маршрутов обслуживания воздушного движения протяженностью более 23 тысяч километров.

Как рассказал Naviny.by один из пилотов авиакомпании Czech Airlines, часто летающий через Беларусь, «трафик над Беларусью активный: балтийские компании, летающие в Турцию, Украину, Грецию, Болгарию, Израиль, прокладывают свои маршруты через Беларусь. Географически это самый прямой маршрут. Попадая в белорусское воздушное пространство, мы работаем только с диспетчерами. Они обычно вежливы, корректны и профессиональны».

Отказ отдельных авиакомпаний использовать воздушное пространство Беларуси может привести к потере авиатрафика на уровне около 5%, сообщил Naviny.by заместитель гендиректора «Белаэронавигации» Валериан Гродь.

Он подчеркнул, что речь идет о сравнении с настоящим временем, то есть периодом пандемии: «До 24 мая мы имели трафик около 400 самолетов в сутки. В 2019 году воздушное пространство Беларуси в сутки проходило до 1200 самолетов».

За каждые 100 километров воздушных путей авиакомпания платит 43,11 евро, еще 5,23 евро — за услуги службы контроля аэропорта. Такие данные содержатся в документе «Расходы за навигацию над Беларусью». То есть пролет над Беларусью одного самолета обходится авиакомпании в среднем примерно в 250 евро.

Можно предположить, что если через Беларусь не полетит хотя бы половина самолетов, которые летали в доковидные времена (то есть примерно 600 в день), то упущенная выгода «Белаэронавигации» составит порядка 55 млн долларов в год.

В «Белаэронавигации» эту цифру назвали некорректной, отметив, что упущенная выгода будет меньше, так как, отметил Валериан Гродь, «далеко не каждый самолет пролетает максимальное расстояние [территории Беларуси], есть еще коэффициент массы судна».

Отметим, что пять лет назад, когда небо Беларуси пересекали 500 самолетов в сутки, сообщалось, что выручка «Белаэронавигации» до выплаты налогов составляла 50-60 млн долларов в год.

Так что в любом случае потери будут немаленькие: бюджет недополучит налоги, а предприятие — прибыль, которая необходима для развития и модернизации.

В каждом аэропорту страны работают диспетчеры «Белаэронавигации», всего в стране их около трехсот, они постоянно проходят курсы профессиональной подготовки и совершенствования английского языка, отметил Гродь.

Кстати, совсем недавно, 15 мая, в поселке Сокол недалеко от национального аэропорта открылся новый Центр управления воздушным движением, где будут работать более 500 человек — не только гражданские диспетчеры «Белаэронавигации», но и военные — специалисты 570-го центра организации воздушного движения Минобороны.

Удар по «Белавиа»

Ограничительные меры, введенные некоторыми странами ЕС, ударят и по «Белавиа».

Еще не так давно у национального авиаперевозчика дела шли очень хорошо — рос пассажиропоток, обновлялся авиапарк. В 2019 году компания впервые в истории перевезла за год более 4 млн человек, но в 2020-м случилась пандемия.

«Если просто цифры, чтобы понимать масштаб катастрофы, — самый худший месяц в 2020 году был апрель, мы перевезли 7,8% от уровня пассажиров в апреле 2019 года. 92% падение. Сейчас можно говорить, что сегодня мы восстановились где-то до уровня 60-65% перевозки пассажиров, и идет увеличение», — говорил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец в апреле этого года.

Каковы перспективы «Белавиа» в случае запрета на полеты в Европу? Перспективы не радужные, отметил в комментарии для Naviny.by администратор телеграм-канала «От винта/Авиация Беларуси» (пожелавший остаться анонимным):

«Пассажиропоток «Белавиа» в рекордный 2019 год составил более 4 млн пассажиров, который примерно на четверть — это страны ЕС. Основа же — это Россия, тогда в Москву и обратно было около 11 рейсов в день. Также были популярны рейсы и в украинские города. Для граждан РФ и Украины «Белавиа» была самой оптимальной возможностью для перелета. Россияне в 95% выбирали Минск, чтобы дальше лететь в Грузию и в Украину».

Эксперт обратил внимание, что Украина хоть и ввела ограничительные меры, но не запретила транзитные перелеты через свою территорию белорусским самолетам в Турцию и Египет. В противном случае чартерная программа «Белавиа» могла бы серьезно пострадать.

Еще один эксперт в сфере гражданских перевозок, который работал в авиакомпаниях ЕС и России, в комментарии для Naviny.by высказал мнение, что ситуация для «Белавиа» складывается плохая:

«Компания активно занимается транзитной политикой, соединяет Минск со странами СНГ. Запретом полетов могут воспользоваться другие авиакомпании, и значимость Минска как трансферного узла снизится. С учетом того, что сейчас тяжелые времена для всех авиакомпаний, это станет дополнительным негативным экономическим фактором».

«Политическое решение не выгодно для экономики»

Эксперт отметил, что серьезность экономических убытков в результате недополученной прибыли службы сопровождения полетов, аэропорта и «Белавиа» зависит от того, насколько санкции будут всеобъемлющи и долгосрочны:

«Если это будет на злобу дня и короткий период — это одно, если на сезон или даже год — совсем другое. Надо сказать, что ряд маршрутов «Белавиа» в условиях пандемии убыточные, поэтому ущерб в случае приостановки каких-то рейсов будет не таким существенным, как если бы это случилось до пандемии. То же самое касается «Белаэронавигации»: количество пролетов над страной в разы меньше, чем в доковидные времена. Кроме того, останутся полеты российских компаний и стран СНГ, возможно, продолжат полеты над Беларусью ближневосточные авиакомпании. Таким образом, речь идет только об отказе летать над Беларусью со стороны авиакомпаний ЕС, которые и теперь работают неактивно».

Собеседник Naviny.by считает, что европейские авиакомпании «могут отказать от полетов над Беларусью без особых для себя потерь».

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