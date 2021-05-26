закрыть
26 мая 2021, среда, 11:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полиция Латвии начала расследование по делу о захвате самолета Ryanair

  • 26.05.2021, 8:58
  • 2,886
Полиция Латвии начала расследование по делу о захвате самолета Ryanair
фото: delfi

На борту самолета находились двое граждан страны.

Полиция Латвии начала ведомственное расследование по делу о захвате самолета Ryanair. Об этом заявила пресс-секретарь полиции Симона Гравите, сообщает DELFI.

Проверка связана с тем, что на борту самолета находились двое граждан Латвии.

Напомним, ранее Латвия установило ограничения на авиасообщение с Беларусью, а авиакомпания airBaltic отменили все полеты из Риги в Минск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец