Полиция Латвии начала расследование по делу о захвате самолета Ryanair
- 26.05.2021, 8:58
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На борту самолета находились двое граждан страны.
Полиция Латвии начала ведомственное расследование по делу о захвате самолета Ryanair. Об этом заявила пресс-секретарь полиции Симона Гравите, сообщает DELFI.
Проверка связана с тем, что на борту самолета находились двое граждан Латвии.
Напомним, ранее Латвия установило ограничения на авиасообщение с Беларусью, а авиакомпания airBaltic отменили все полеты из Риги в Минск.