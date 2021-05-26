Полиция Латвии начала расследование по делу о захвате самолета Ryanair 26.05.2021, 8:58

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фото: delfi

На борту самолета находились двое граждан страны.

Полиция Латвии начала ведомственное расследование по делу о захвате самолета Ryanair. Об этом заявила пресс-секретарь полиции Симона Гравите, сообщает DELFI.

Проверка связана с тем, что на борту самолета находились двое граждан Латвии.

Напомним, ранее Латвия установило ограничения на авиасообщение с Беларусью, а авиакомпания airBaltic отменили все полеты из Риги в Минск.

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