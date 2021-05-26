«Ку» два раза 7 Алексей Мельников

26.05.2021, 9:18

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Алексей Мельников

Российские власти как будто присели.

Российские власти, нападающие на западные страны за преследования российских граждан, словно присели и сделали «ку» перед властями Беларуси, взявшими под арест гражданку России Софью Сапегу. Куда-то исчезла былая спесь.

Какие-то правозащитники из СПЧ (опять не весь СПЧ и его глава – пропагандист Фадеев) просят МИД России похлопотать о судьбе Софьи Сапеги.

Но это не тот путь, каким вопрос должен решаться. И не те институты и учреждения, которым его следует решать. Здесь затронуты не только права человека.

Даже в рамках особого отношения к диктатору Лукашенко, в рамках понятий российских властей, одно правило для Лукашенко должно быть неизменно – наших, российских граждан, не трогай. Поэтому, просто по звонку из Кремля – выпускай и отправляй в российское посольство. Поддержку получаешь, свою гэбню уйми.

Не надо, чтобы «хвост» с запекшейся на нем кровью с Окрестина крутил «собакой» - большим соседом с Востока, благодаря которому этот «хвост» только и существует.

Алексей Мельников, t.me

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