Медики назвали лучшие продукты для долголетия 26.05.2021, 9:27

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фото: magmens.com

Эксперимент провели специалисты из Фуданского и Гарвардского университетов.

Ученые из Фуданского и Гарвардского университетов выяснили, какие продукты нужно употреблять, чтобы прожить дольше, пишет u-news.com.ua.

Во время эксперимента группа специалистов под руководством Янь Чжэна выяснила, что повышенное употребление красного мяса как минимум на половину порции в день коррелировало с увеличением вероятности летальности на 10%. В исследовании приняло участие около 28 тысяч мужчин и более 53 тысяч женщин из США.

В случае потребления только обработанного красного мяса (колбасы, ветчина, сосиски, мясные консервы) риск повышался.

По мнению ученых, в рационе следует ограничить красное мясо, но при этом потреблять больше цельнозерновых продуктов, а также свежих овощей и фруктов, которые являются источниками витаминов и ценных веществ, способствующих продолжительности жизни.

"Это исследование предполагает, что замена красного мяса (особенно обработанного) на здоровые альтернативы может способствовать долголетию", – отметили авторы исследования.

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