Вундеркинд из деревни Петришки: картины трехлетней белоруски покупают по всему миру 18 26.05.2021, 9:38

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Родители рассказали о необычных способностях дочери.

Сегодня Анабель Бондарович из белорусской деревни Петришки уже целых 3 года. Все свои картины она рисует крохотными детскими пальчиками, а сюжеты придумывает сама. Всего за один год творчества дома у маленькой художницы не осталось свободного места для хранения шедевров, а ее картины покупают люди с разных континентов. О том, с чем сталкиваются родители одаренного ребенка и как развивают в нем талант, мы поговорили с семьей девочки, пишет onliner.by.

Смотришь на Анабель: ребенок как ребенок. Любит единорогов, розовых пони, сказку про Винни-Пуха и желтого утенка… Знакомишься с непоседливой девчушкой ближе — и уже отмечаешь ее своенравный характер: этот ребенок делает только то, что хочет, и когда хочет. А потом заходишь в комнату, и тебе говорят, что все картины, которые висят на стенах, — это ее маленьких рук дело. У каждой — свое название и особое настроение.

В деревне Петришки Анабель живет с родителями. Мама Аня — дизайнер-архитектор, папа Паша — специалист в сфере продаж, хоть по образованию и музейщик.

— Все началось, когда Анабель было 2 с половиной года, — вспоминает Аня. — Как и каждый ребенок, дочка любила рисовать всем, что даешь в руки: пальчиковые краски, карандаши, фломастеры… Как-то зашла в художественный магазин и купила два маленьких холста. Я дизайнер, иногда сама пишу картины. Дома были кое-какие краски. Решила дать попробовать порисовать ими Анабельке. Открыла тюбики с красками, выдавила немного, положила перед ней холст: пусть покалякает руками, дети это любят. А она не просто покалякала, а взяла и расписала весь холст. А потом сказала: «Это Винни-Пух».

Это была картина, на которой было много зеленого цвета и яркие пятна. Ничего понятного, но и ничего общего с тем, как обычно изображают медведя дети. Никаких кружочков, ушек и глазиков. В абстракции я тогда не очень разбиралась. Просто похвалила ребенка. А когда чуть позже посмотрела на картину, вспомнила: а ведь накануне мы читали книгу про Винни-Пуха, рассматривали картинки. И эти картинки были нарисованы именно в тех тонах, которые изобразила Анабель.

Паша пришел с работы, посмотрел на картину и говорит: «Так это же зачарованный лес». Анабель подхватила этот разговор и расшифровала нам суть. Оказывается, те самые светлые пятна в зелени на картине — это Пятачок и Винни-Пух.

«Поняла: то, что она рисует, не такие уж и каляки-маляки»

Когда Аня дала Анабель краски в следующий раз, то увидела, насколько ребенка завораживает и захватывает процесс рисования ручками на холсте.

— Чем больше Анабель рисовала, тем больше ей это нравилось. А я не запрещала. Комнату она, конечно, ухайдохала вмиг. Посмотрите хотя бы на наш диван! Он уже давно превратился в арт-объект, — смеется Анна, указывая на помеченную разноцветными кляксами мебель. — Конечно, я рисковала быть необъективной к ребенку. Я же мама и восхищаюсь всем, что она делает. Чтобы не переоценивать, стала изучать тему абстрактного рисунка. И поняла, что у Анабель как минимум присутствует врожденное чувство цвета, а то, что она рисует, не просто каляки-маляки. У каждой картины есть своя тема, соответствующие цветовые решения и образы. К примеру, мы читали с ней книгу про космос — и уже скоро она этот космос нам нарисовала. Вместе с Нептуном. Это ее любимая планета. Прочитали сказку про желтого утенка — и она нарисовала его в тот же день.

В семье Бондаровичей не смотрят телевизор — его в доме маленькой художницы просто нет. Мама девочки часто и подолгу читает ей книжки. К 3 годам у Анабель уже собралась неплохая детская библиотека.

— Ими и вдохновляется. Происходит это спонтанно. Мы играем, и вдруг она говорит: «Буду рисовать». Когда кладем перед ней холст и краски, она уже четко знает, что будет изображено на картине, — рассказывает Павел. — На одну картину уходит минут 30.

— Когда Анабель нарисовала примерно 60 картин, встал вопрос, куда это все художество девать, — продолжает Анна. — Что-то подарили бабушкам-дедушкам, что-то отвезли на хранение другим родственникам.

— А как стали изучать вопрос абстракции глубже, узнали, что подобные картины выставляются на международной интернет-площадке Etsy, — говорит Павел. — На этом сайте ремесленники со всего мира могут выставить свои изделия на продажу. Стали смотреть, есть ли на этом ресурсе и вообще в мире картины таких же малышей, как Анабель. Художников такого же возраста мы не нашли. Но нашли картины мальчика из Германии Михаила Акара. Ему 9 лет, рисовать он начал в 5. Тоже пишет абстрактные картины, и за его работы люди уже платят по €11 тыс.

— Еще нашли талантливого мальчика из Индии — он тоже пишет абстракцию, — продолжает Анна. — Мы посмотрели на его работы, переглянулись с мужем и поняли, что наш ребенок рисует в подобной технике. Быть может, мы недооцениваем своего ребенка и у нас под боком растет маленький талант?

«Картину нашего 2-летнего ребенка за $140 купил какой-то человек из Америки»

Уже через пару дней у Анабель Бондарович был собственный профиль на сайте Etsy. Павел и Аня загрузили на страничку дочери ее работы.

— Создать профиль на этом ресурсе совсем нетрудно. Это шаблонный маркетплейс, который способен создать любой зарегистрированный пользователь, — объясняет папа художницы. — На странице можно видеть, сколько людей просматривали наши товары. Сразу после регистрации на сайте у нас было примерно по 300 посетителей в день. А где-то через два месяца на аккаунт пришло какое-то сообщение. Я открыл личный кабинет и не поверил своим глазам: у Анабель купили картину! Мы не могли в это поверить. Картину нашего 2-летнего ребенка за $140 купил какой-то человек из Америки.

Дальше родителям маленькой Анабель предстояло выслать картину заказчику. И это оказалось не так уж и просто.

— Чтобы законно выслать картину за границу, нужно получить в Министерстве культуры специальное разрешение на вывоз. Для этого оригинал картины нужно принести и показать специалисту Минкульта. После того как он удостоверится, что произведение не является историко-культурной ценностью, ему надо предоставить две фотографии оригинала и документ об уплате пошлины. Я заплатил половину базовой величины. Чем больше картина, тем больше пошлина. Дальше специалист оформляет специальные документы. Одну фотографию он забирает себе, а вторую вместе с экземпляром этого документа отдает мне, чтобы я прикрепил все это к картине и чтобы у таможенников не возникло никаких вопросов. Потом оказалось, что оплата на сайте Etsy производится через PayPal. Но в нашей стране получить деньги из этой системы невозможно: в Беларуси PayPal работает только на вывод денег. Пришлось искать посредников. Это фирма в Киеве. В результате, когда я заплатил все пошлины, все проценты, которые с нас взяли сайт ремесленников, компания посредников, система PayPal, на руках у нас осталось примерно $100. Больше всего заплатил за пересылку: отправил бандеролью, что обошлось аж в 160 рублей. В общем, нормально так заморочился. Потом понял, что можно было сделать и дешевле, — рассказывает Павел.

А дальше последовали новые заказы. Вторую картину Анабель приобрел покупатель из Германии, третью — из Великобритании… Всего с момента, когда картины девочки появились на платформе Etsy, ее творения купили уже 13 раз.

«Если у ребенка есть талант, что постыдного в том, чтобы его развивать?»

— Некоторые наши заказы — открытки, которые тоже рисует Анабель, — продолжает мама девочки. — Мы берем лист бумаги, обрамляем его бумажным скотчем, на оставшейся части листа Анабелька рисует. Когда мини-картинка засыхает, мы отклеиваем скотч — и получается рисунок в аккуратной белой рамке. Дальше мы сканируем эти рисунки и распечатываем в виде открыток. Есть открытки в виде сердечек — ко Дню влюбленных, есть в виде зайчиков — к Пасхе. Но бо́льшая часть — любимая Анабелькина абстракция. Мы и сами с удовольствием высылаем людям такие открытки.

— Да у вас настоящая творческая команда, — шутим. — Все чем-то заняты. Вы, Анна, ассистируете Анабель, папа администрирует процесс, занимается документами и пересылками…

— На самом деле так оно и есть. На подготовку, распечатку, расходные материалы, съемку роликов, загрузку и описание картин на сайте требуется много сил, средств и времени, — говорит Анна. — Что касается самого творческого процесса, то непосредственно на рисование уходит только процентов 20 наших занятий художеством. Этим занимается Анабель. На мне остальные 80%: расстилаю клеенку, чтобы все не утонуло в красках, подготавливаю-открываю тюбики, помогаю выдавить краску, потом драю от этих красок пол в квартире…

— У Анабель есть и канал на YouTube, и Instagram. Стараемся не запускать ее страницы и регулярно что-то постим на них. Но мы делаем все это в удовольствие. Наш ребенок занимается тем, что ей нравится, а мы счастливы при этом помогать и быть с ней рядом. Если у нашего ребенка есть талант, почему бы его не развивать, — рассуждает Павел.

Творческой мастерской маленькой художницы стала ее же комната. У стенки кроватка, в углу библиотека книжек, диван, настоящий девчачий рай — уголок розовых игрушек… Творит Анабель на полу.

Вежливо спрашиваем у крохи, покажет ли она, как создает свои картины. Слегка поразмыслив, она решается нарисовать картину специально для нас.

Мама кладет перед Анабель холст, который накануне подготовил папа Паша (покупает холст в рулонах, а потом сам оформляет его в подрамник), раскладывает тюбики с красками и спрашивает: «Анабель, что будешь рисовать?»

Через пару секунд малышка деловито выдает: «Лето».

Художник творит, мама ассистирует, мы наблюдаем.

— Какую краску ты хочешь?

— Фиолетовую!

Мама открывает тюбик и помогает выдавить краски в том месте, где указала Анабель. Пальчики художницы еще такие маленькие, что сделать это сама она пока что не в силах. Но как только краска оказывается на холсте, начинается волшебство. Похлопывая ручонками по холсту, размазывая краски и смешно бурча что-то себе под нос, Анабель на наших глазах рисует пока что только ей понятную картину. В процессе мы узнаем, что на ней есть и весенние цветы, и солнышко, и небо. В дело идут фиолетовые, розовые, желтые, зеленые краски…

«Чем меньше лезу к ней с советами, тем лучше у нее получается»

— Я не подсказываю, какую краску брать, — говорит Анна, пока Анабель рисует для нас картину. — Любопытно, но она даже цвета называет по-своему. Например, есть два тюбика желтой краски — они слегка отличаются оттенком. Но для Анабель это разные цвета. Один она называет желтым, второй — рыжим желтым. Этому я ее не учила. Я в принципе заметила: чем меньше я лезу к ней с советами и подсказками о том, какие цвета с какими лучше сочетать, тем интереснее получается картина. Когда она немного подрастет и научится сама открывать тюбики и выдавливать краски, я вообще отойду от творческого процесса.

— А краски тоже вместе покупаете?

— О да! Она этот процесс очень любит. Любимые цвета — желтый и розовый. Без них из магазина никогда не уходим.

— У нас не очень много места в квартире. Рисовать большие картины в небольшой комнате Анабель неудобно. Договорился с местной сельской школой, чтобы можно было приходить к ним и рисовать в более просторном помещении, — рассказывает о творческой жизни дочери Павел. — Нам пошли навстречу. Иногда приходим туда и рисуем прямо в фойе. Иногда берем холст и просто идем на улицу. Это удивительно, но все, что дочка видит вокруг, она зашифровывает в свои образы и отражает в картинах. Мы, правда, не всегда все догоняем. Но если у нее есть настроение, она нам объясняет.

«Некоторые умудряются обвинить нас в эксплуатации ребенка»

— Когда картин насобиралось уже несколько десятков, мы решили устроить первую импровизированную выставку нашей дочери, — вспоминает Анна. — Организовали ее в этой же сельской школе — для ребят, местных жителей и наших родных. Школьникам, кстати, очень понравилось, посмотрели с удовольствием. Теперь нас на улице узнают. Говорят: «Смотри, это же та девочка, которая картины рисует и у которой выставка была».

Пока мы общались, Анабель закончила картину. Бонусом получили новый дизайн штанов, которые Анабель разукрасила параллельно с холстом.

— Через пару дней картина высохнет, я покрою ее лаком, и потом она сможет украсить стены Onliner, — улыбается Анна.

— Кто знает, быть может, у вас растет преемница Захара Кудина? — говорим, рассматривая свой подарок. — Он тоже писал абстрактные картины, и, что большая редкость, одну из них разместили даже в Белорусском художественном музее, хотя его экспозиция довольно консервативная. Может, уже время показать картины Анабель кому-либо из искусствоведов?

— Да, конечно. Первый блин был комом. Тогда искусствовед отказался анализировать творчество Анабель. Сказал: «Может, это мои тараканы в голове, но продавать картины ребенка — это слишком». Мы не понимаем: а что в этом плохого? У нас огромное количество картин — не выбрасывать же их. Многие из картин Анабель уже сейчас смотрятся как очень удачное интерьерное решение. В таком случае почему их нельзя продать? Белорусы — довольно консервативные люди, которым порой присущ культ белого господина: если на тебя обратили внимание за границей, тогда уже и мы подтянемся и начнем ценить.

Но мы не сдались. Искали дальше — и нам повезло. Буквально на днях мы связались с известным белорусским арт-критиком и искусствоведом Ларисой Филькенштейн. Она приехала к нам домой, посмотрела все картины Анабель и вынесла свой вердикт: «У вашего ребенка есть талант, а ее своенравный характер читается в ее картинах». Также Лариса согласилась курировать выставку Анабель, которую мы планируем провести в июне, и консультировать нас по вопросам творчества дочери. Мы выдохнули и очень рады.

— Признавайтесь: часто обвиняют в эксплуатации ребенка с целью заработать на нем?

— Есть и такие. Некоторые умудрятся заявить, что мы чуть ли не заставляем ее рисовать. С этим была очень показательная история. Когда создали аккаунт в Instagram, первыми комментировать начали иностранцы. Писали: «Great», «Nice», «Beautiful». Желали дочери успехов. Догадаетесь, какими были первые комментарий на русском? «Мазня», «Офигеть, зарабатывают на ребенке», «Сколько уже наварили»…

Ничего подобного. Мы никогда не эксплуатировали и не заставляли дочь рисовать. Анабель рисует только тогда, когда ей хочется. И это касается не только рисования. В этом, в принципе, заключается ее характер.

Сейчас любимая тема Анабель — «Приключения Паддингтона». Это такой смешной фильм о забавном неуклюжем медвежонке. Анабель часто его рисует. Ну, мы и рады.

— Планируете отдать Анабель в художественную школу?

— Она у нас слишком непоседливая и своенравная. Пока она там просто не усидит. Но если ей будет нравиться рисовать и дальше, конечно, отдадим. Если кто-то из художников согласится дать Анабель пару уроков и показать техники, тоже будем рады. Но пока что мы просто разделяем интересы своего ребенка, всячески ей помогаем и гордимся ею.

С 1 по 13 июня во втором зале столичного Дворца искусств пройдет выставка Анабель Бондарович. История для Беларуси беспрецедентная: это первая и пока единственная девочка в стране, выставка которой проходит в ее 3 с половиной года и картины которой люди из разных уголков мира стали покупать, когда ей было всего в 2 с половиной. Сама Анабель открытия своей выставки тоже ждет и уже торжественно пригласила на выставку бабушек. Часть средств, которые будут собраны от продаж картин маленькой художницы, пойдут на благотворительные цели в фонды «SOS деревни» и UniHelp.

P. S. Уже после нашего интервью с Анабель картину «Лето», которую малышка нарисовала специально для Onliner, оценила та самая искусствовед Лариса Филькенштейн, назвав ее одной из самых талантливых работ девочки.

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