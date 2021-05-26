Депутат Бундестага: В Москве «как минимум» знали о планах Минска посадить борт Ryanair 5 26.05.2021, 9:43

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Версия немецкого политика.

Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске была "как минимум" осуществлена с ведома Москвы, если даже не при поддержке российской стороны.

Такое мнение в интервью медиагруппе Funke высказал глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген (перевод — euroradio).

Реттген оценил ситуацию как "государственный угон самолета", и предположил, что эти действия "были одобрены" российскими властями, "если вообще со стороны России не было оперативной поддержки".

"Без широкой поддержки Путина Лукашенко уже давно бы больше не был у власти", — отметил также Реттген.

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что у ЕС нет "подтвержденных сведений" о причастности России к инциденту с самолетом Ryanair на территории Беларуси. Об этом же говорили и в США. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что у Белого дома "нет данных, указывающих на такую причастность".

Сегодня инцидент с самолетом компании Ryanair будут обсуждать главы МИД ЕС. Об этом накануне рассказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он оценил произошедшее как тройную атаку "на безопасность воздушного движения, свободу прессы и европейских граждан, находящихся на борту". Глава немецкого внешнеполитического ведомства также предупредил, что каждый диктатор должен понимать, что за такого рода действия "нужно будет заплатить высокую цену".

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