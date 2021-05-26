Врачи рассказали, как в Шкловской колонии убивали Витольда Ашурка 21 26.05.2021, 9:53

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Витольд Ашурок

Специалисты проанализировали шокирующее видео с камер наблюдения.

Вчера СК опубликовал видео с камер наблюдения, на котором мужчина, представляемый СК как Витольд Ашурок, погибший в прошлую пятницу в Шкловской колонии, падает в обморок.

Какие цели преследовал СК, выкладывая данное видео, не совсем ясно, так же, как и неизвестно, кто на видео. Тем не менее, приведем несколько комментариев медиков о ситуации, предполагая, что на видео действительно Витольд, пишет ТГ-канал «Белые халаты».

Для начала, опубликуем мнение нейрохирурга:

«Есть ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ (Приказ МЗРБNo 1110 от 24.09.12).

ЧМТ — это повреждение механической энергией черепа и его содержимого. Несомненно при первом падении мужчины на видео, вероятность ЧМТ была очень высока. На догоспитальном этапе при подозрении на ЧМТ тактика следующая: установление предположительного диагноза ЧМТ, проведение комплекса неотложных лечебных мероприятий, направленных на коррекцию жизненно важных функций и поддержание гомеостаза, экстренная транспортировка пациентов с ЧМТ в приемное отделение больничных и других организаций здравоохранения, в структуре которых имеются:

- нейрохирургическое отделение и отделение анестезиологии и реанимации с выделенными нейротравматологическими койками, или отделение нейрореанимации;

- выделенные нейротравматологические койки в хирургическом (травматологическом) отделении с выделенными нейротравматологическими койками в отделении анестезиологии и реанимации.

Почему пациент не был доставлен в соответствующую организацию для полного дообследования? Это грубое нарушение медработника колонии, за которое можно не только лишиться диплома, но и попасть под уголовное дело».

Также на канале @belamova по этому вопросу был дан довольно четкий комментарий, в котором сказано, что при потенциальном ЧМТ пациента ни в коем случае нельзя оставлять одного, требуется обязательная транспортировка в ЛПУ для проведения обследования и диагностики, что содержать и транспортировать человека после ЧМТ можно только лежа.

Также приводим мнение реаниматолога:

«Могу сказать с 100% уверенностью, что ни первый, ни второй раз, когда он падает, не был вызван сердечными причинами. Там явно он оба раза в сознании: 1 раз он хватается за что-то сразу, 2 раз он сразу группируется при падении.

При заболеваниях сердца с потерей сознания (тахиаритмии и блокады проводимости) есть потеря сознания, и даже если в момент падения ритм становится нормальным, то, в результате нарушения кровообращения, сознание не возвращается вот так сразу до осознаных действий.

Не знаю, что было потом, возможно в результате падений случилась черепно-мозговая травма, или тяжелое сотрясение мозга, и, учитывая, что при втором падении он в камере, а в не медпункте или лазарете, то смерть могла наступить или из за нарастания внутричерепной гематомы (при ЧМТ), или от отека мозга и его вклинения в затылочное отверстие (при тяжелом сотрясении мозга без медпомощи)».

Оба комментария верны, если не принимать во внимание то, что это видео может быть ничем иным, как постановкой. Те, кто видел и знал уважаемого Витольда Ашурка, говорят, что не узнают его на видео.

Также, отдавая тело родным, сотрудники органов объяснили тот факт, что голова Витольда замотана бинтами, падением трупа при транспортировке, что, как мы уже писали, не выдерживает критики. На видео же мужчина падает и очевидно получает ЧМТ при жизни.

Финальным вопросом остается тот, почему в свидетельстве о смерти написан код R99, что означает «Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти»?

СК, выкладывая видео с камер, однозначно дал понять, что человек на видео получил ЧМТ, последствия которой, вероятно, послужили причиной смерти.

Почему в свидетельстве о смерти ни одного слова о ЧМТ и ее последствиях? Почему родным озвучена причина смерти «остановилось сердце» вместо преподносимой сейчас?

Очевидно одно: эта история очень темная и понятно, что эта смерть не случайна.

Мы приносим свои соболезнования семье и близким Витольда. Вечная память воину света.

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