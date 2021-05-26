Общественное мнение работает, если долго бить веслом по голове власти Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ

26.05.2021, 9:57

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Юрий Бутусов

Надо расследовать все.

Кто мог представить в июле 2020-го, когда Зеленский говорил про "заглянуть в глаза Путину, мире любой ценой и прекращении огня", что он спустя полгода начнет атаковать Порошенко отношениями с президентом РФ и публиковать записи Медведчука по трубе, пытаясь конкурировать на антироссийском поле?

В активе личных антироссийских решений Зеленского на данный момент, начиная с февраля:

- подозрение Медведчуку;

- закрытие трех пророссийских телеканалов;

- блокирование авиасообщения с Беларусью;

- публикация записей разговоров Медведчука (хотя бросается в глаза, что "сливают" записи в СМИ власти в том случае, когда не собираются их использовать как улики в суде).

Зеленский предпринял целый ряд антипутинских мер, а ведь до января 2020-го об этом не шло и речи. Это позитивное явление - результат системного давления общественного мнения, которое следует продолжать.

Поражение "Слуг народа" на местных выборах в октябре 2020-го было связано не только с хаотичными кадровыми и управленческими решениями. Огромное значение имело информационное поле - тайные переговоры в Омане, после которых Путин назначил переговорщиком с Офисом президента автора "приднестровского мира" Дмитрия Козака, замена после назначения Козака главы ОП Богдана на Ермака, попытки выстроить сближение с Россией, попытка устроить досмотр "генералом ДНР" наших позиций под Шумами, предательский "Вагнергейт" - все это подорвало доверие избирателей; и когда рейтинг Зеленского доскакал до 20%, а в США избрали Байдена, Офис президента сделал определенные выводы.

Общественное мнение работает, если долго бить веслом по голове власти.

Теперь уже нельзя не посадить Медведчука в тюрьму - люди осудят, если Медведчук сумеет сбежать или не получит тюремный срок; процесс должен быть всеобъемлющим, надо вытянуть все, что с Медведчуком было связано.

Также по логике действий власти, следует отрезать любые поставки от структур, связанных с Медведчуком в РФ, прекратить договорняки по поставкам электроэнергии из России и Беларуси - а чем это лучше договоренностей по трубе у Порошенко с Медведчуком? Тоже кто-то близкий к ОП "трет" по телефону, договаривается о разделе прибыли. Так что надо увеличивать загрузку наших атомных станций, инвестировать в разведку наших месторождений и начать закупать уголь, бензин, дизель и битум не в Беларуси и не в РФ, а в других странах так же, как мы это делаем по закупкам газа. Конечно, не одномоментно, а постепенно надо резать эту зависимость. По этому пути пошли страны Балтии, Польша, все, кто подвергается давлению и шантажу РФ. Иначе возникнут подозрения, что Зеленский тоже кого-то уполномочил заниматься бизнесом с Кремлем.

Надеюсь, будут переданы все-таки в суд дела по захвату Крыма и по наступлению российской армии под Иловайском и Дебальцево. Это будет справедливо, и должно закончиться тем, что ждет общество - рассказать правду о том, кто там давал и не давал приказы, определением ответственности и приговором по тому очевидному факту, что лично Путин и Кремль дали приказ своим войскам убить сотни украинцев. Пора Зеленскому сказать официально: "Путин - убийца!".

У президента Украины для этого куда больше оснований, чем у президента США.

Угроза прекращения огня по приднестровскому сценарию пока сохраняется, и снижать давление ни в коем случае нельзя.

Поэтому должно быть полноценное расследование и "Вагнергейта", и других операций ГУР МО, которые были одна за другой провалены в 2020 году, причем в результате некоторых из этих провалов погибли люди и значительное количество попали в плен. Участие Офиса президента в данном деле должно быть установлено. Раз начинается борьба с Путиным, надо расследовать все. Не всегда нужна полная прозрачность, но народные депутаты с допуском, правоохранители, должны делать свою работу.

Война продолжается. Мы победим, когда у государства и большинства в обществе будет единая стратегия разрыва всех зависимостей от России.

Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ

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