Известные футболисты бойкотируют матч в честь 110-летия белорусского футбола 2 26.05.2021, 10:16

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Томаш Росицкий

В Минск не приедут Томаш Росицкий и Эдгарас Янкаускас.

Как пишет Telegram-канал свободных спортсменов «Сборная ЗОЖ», самый титулованный футболист независимой Литвы Эдгарас Янкаускас и экс-полузащитник сборной Чехии и лондонского «Арсенала» Томаш Росицкий не приедут на матч в честь 110-летия белорусского футбола.

Напомним, АБФФ объявила о намерении провести в Минске выставочный матч между «Звездами футбола Беларуси» и «Звездами Европы». Игра, запланированная на 5 июня на стадионе «Динамо», приурочена к 110-летию белфутбола. Заодно состоятся проводы на футбольную пенсию Александра Глеба, завершившего карьеру еще в начале 2020 года.

Также отказалcя принимать участие в матче и экс-капитан сборной Беларуси Сергей Штанюк.

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