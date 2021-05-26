«Санация белорусского воздушного пространства – это только разминка» 6 26.05.2021, 10:22

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Фото: onliner.by

Кое-кто получит от Запада по «полной программе».

«Начну с шутки. АЭС давно не запускали, так придется ограничиться белорусским МИД. Вчера белорусский представитель при ООН официально потребовал от ООН немедленных извинений «дезавуирующего характера», — пишет телеграм-канал «Письма к дочери»:

— Вот, не считая этого дипломатического успеха, беларусские власти вчера весь день получали дивиденды от своей операции по спасению Европы. Тут многие переживают за убытки Белавиа и потери от прекращения авиапассажирского транзита, которые за этой операцией последуют. Так я тебе хочу сказать, что не Белавиа сейчас беларусские власти волнует. А о доходах от транзита они вообще должны думать в последнюю очередь. То есть, Белавиа, конечно, расстроится, но в масштабах будущих государственных проблем ее потери – это как Лысая гора по сравнению с Эверестом.

Во-первых, в подобных обстоятельствах, как водится, косвенный ущерб бывает гораздо больше прямого. Много ли найдется компаний, которые захотят подписывать контракты, заключать сделки и выдавать кредиты стране, летать в которую запрещено и небезопасно? Или вкладывать деньги в уже имеющийся в стране бизнес, если этот бизнес нельзя толком проинспектировать? Надо очень хотеть подписать в Беларуси какой-нибудь контракт, чтобы добираться сюда на перекладных оленях. И я не говорю уже про туризм, всякие международные спортивные соревнования и консультантов вместе с лоббистами. Ты сейчас до этих лоббистов еще попробуй доберись.

А, во-вторых, все же понимают, что санация белорусского воздушного пространства – это только разминка. Понятия не имею, что они там себе придумали, но есть смутное ощущение, что кое-кто получит от Запада все то, что Запад хотел бы дать его восточному брату, но не мог себе этого позволить. А тут может.

Сотрудничество с белорусскими властями и раньше было не слишком полезно для репутации и губительно для кармы. Но одно дело рисковать репутацией, устраивая гешефты с последним диктатором Европы, и совсем другое – с тем, кто угрожает европейской безопасности. Это уже не про репутационные, а про уголовные риски надо думать. А еще, каждый раз заключая сделку, нужно же иметь в виду, что этой сделке может грозить обнуление в результате каких-нибудь новых санкций. И деньги потеряешь, и, что обидно, потом же ни от кого сочувствия не дождешься.

Уж лучше с ХАМАС иметь дело, право слово. У них хоть мышление не архаическое, и они знают, что приемлемо, а что нет для международного общественного мнения. Кстати, конфуз с ХАМАС может несколько затруднить привлечение кредитов от аравийских принцев. Это для белорусских властей что ХАМАС, что Фантомас – одно и тоже. А их потенциальные арабские партнеры все-таки, наверное, улавливают некоторую разницу.

На следующий день после самолетной истории беларусские евробонды упали до забытых с августа прошлого года уровней. А вчера шведская EKN приняла вдруг решение все-таки не страховать белорусскую сделку с Siemens. И это, конечно, первые ласточки, которым просто не терпится. А впереди беларусские власти ждет, видимо, еще много сюрпризов в области торгово-экономического сотрудничества и международной дипломатии.

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