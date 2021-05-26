В Бразилии обнаружили новую разновидность коронавируса 3 26.05.2021, 10:29

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Фото: Getty Images

Ученые пока не выяснили, как она возникла и какими особенностями обладает.

Новая разновидность коронавируса обнаружена в Бразилии. Об этом сообщает издание Globo. Новый вариант коронавируса, получивший название Р4, распространяется довольно быстро, но ученые пока не определили его особенности. Остается невыясненным также и его происхождение.

Впервые Р4 обнаружен в Сан-Паулу, позже он широко распространился в Порту-Феррейре.

"Он распространяется в среде, где преобладает P1 и "британский" вариант, но нас очень беспокоит его быстрое распространение", — цитирует издание бразильского вирусолога Араужо Жуниора.

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