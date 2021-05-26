WP: Лукашенко заслужил тяжкое наказание 4 26.05.2021, 10:39

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Автократ похож на водителя, который мчится по встречной полосе.

Воздушные путешествия, как и финансовые транзакции или дорожное движение, регулируются сложными правилами ради безопасности. Когда авторитарный правитель Беларуси Александр Лукашенко приказал пассажирскому авиалайнеру развернуться в Минск в воскресенье, чтобы он мог арестовать оппозиционного журналиста на борту, он дерзко нарушил эти правила.

Пришло время жестко ответить этому жестокому и злому диктатору, - пишет в редакционной статье Washington Post (перевод — УНИАН).

Правительство Лукашенко сообщило экипажу рейса 4978 компании Ryanair, что на борту самолета якобы заложена бомба. Это произошло как раз тогда, когда лайнер пролетал над Беларусью, направляясь в Литву. После этого пассажирский самолет перехватил белорусский МиГ-29, заставив его приземлиться, чтобы 26-летнего журналиста Романа Протасевича арестовали.

Протасевич - соучредитель канала NEXTA на платформе Telegram. Этот канал стал главным источником новостей о протестах против Лукашенко, который сфальсифицировал в прошлом году президентские выборы, чтобы продолжить свое правление. Фальшивые утверждения правительства Лукашенко о якобы бомбе в самолете нарушает Монреальскую конвенцию от 1970 года о борьбе с незаконными атаками против безопасности гражданской авиации. Беларусь ратифицировала этот документ.

"Лицо совершает нарушение, если оно незаконно и преднамеренно сообщает информацию, о неправдивости которой заранее знает, тем самым ставя под угрозу безопасность самолета во время полета", - говорится в конвенции.

Также Лукашенко нарушил условия Чикагской конвенции, которая стала основой для международных авиаперевозок после Второй мировой войны. В ней говорится, что "в случае перехвата, жизнь людей на борту и безопасность самолета не должны быть под угрозой".

Лукашенко презирает все страны, которые поддерживают мировой порядок на основе правил. Он напрямую бросает вызов Европейскому Союзу. Ведь самолет Ryanair выполнял рейс между Грецией и Литвой, которые имеют членство в ЕС. Его поведение также оскорбляет США и другие страны, которые верят в демократию, верховенство закона и свободу выражения. Лукашенко и его покровителю Владимиру Путину совершенно наплевать на демократию и ее основополагающие ценности. Их методы против оппонентов включают похищения, убийства, отравления и запугивания. Ко всему этому они часто прибегают дома и все чаще за границей.

В понедельник все 27 стран ЕС действовали быстро и корректно, изолировав Беларусь. Они договорились о запрете своим авиакомпаниям летать над белорусской территорией, а также запретили "Белавиа" заходить в европейское небо и европейские аэропорты. Администрация Джо Байдена тоже должна подумать над введением новых санкций против тех, кто проводит репрессии в Беларуси. Предыдущие американские ограничения никак не изменили поведение Лукашенко. Пришло время найти что-то, что причинит серйозную боль.

Поддержка независимых каналов и журналистов, доносящих до народа Беларуси правду, должна быть усилена. В то же время, финансовые сети и олигархов, которые поддерживают Лукашенко, нужно подавить.

Как правитель Лукашенко напоминает водителя, который едет по встречной полосе с заложником на заднем сиденье. Протасевич появился в коротком 29-секундном видео, опубликованном на лояльном к правительству канале. На этом видео он сказал, что находится в той же тюрьме в Минске, где держат многих политических заключенных. Его комментарии звучат так, будто его заставили их сделать. А на его лбу виден синяк. Протасевич должен выйти на свободу, а Запад должен ответить на бандитизм Лукашенко.

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