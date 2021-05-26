Российский и японский корабли столкнулись возле острова Хоккайдо 4 26.05.2021, 10:48

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Три человека погибли.

Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном на севере Японии. Как сообщает телеканал NHK, авария произошла около 6 утра по местному времени в Охотском море, в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо, три японских рыбака погибли.

Столкновение произошло между 9,7-тонным судном «Дай-хати Хокко-мару» рыболовецкого кооператива Момбецу и 662-тонным торговым судном «Амур», который приписан к порту Невельск. Спасатели заявили, что японское судно перевернулось, члены экипажа упали в море.

Впоследствии все пять японских рыбаков были доставлены на борт российского судна «Амур». Как уточняет NHK, за некоторое время до случившегося было выпущено предупреждение о густом тумане, береговая охрана Японии расследует причину аварии.

Капитан и два других японских рыбака получили легкие ранения и доставлены в больницу, 23 члена экипажа «Амура» не пострадали, уточняет телеканал.

Генконсул России в Саппоро Сергей Марин также подтвердил, что члены российского экипажа, предварительно, не пострадали. По его информации, к столкновению судов мог привести сильный туман. Сейчас судно следует в японский порт Момбецу для разбирательств.

По данным морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска, столкновение произошло в условиях плохой видимости, при этом один из выживших членов японского экипажа заявил, что оно не двигалось во время аварии.

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