В Украине раскопали уникальный круг из камней, который может быть старше Стоунхенджа 1 26.05.2021, 11:08

1,024

Раскопки в селе под Днепром

Фото: facebook.com/archdnipro

Находка была сделана в Днепропетровской области.

В селе Новоалександровка Днепропетровской области археологи раскопали древний курган высотой 7,5 метров и шириной 5 метров, пишет «Новое время».

Самой интересной находкой оказалось каменное сооружение, обнаруженное во внутренней части кургана. Такая конструкция называется «кромлех».

Приблизительная дата образования кургана — 5,5 тысяч лет назад. В это время на территории Украины была эпоха энеолита (медно-каменный век). Доказательством этому служат найденные в кургане обломки керамики.

По словам начальника Днепровской археологической экспедиции «Охранной археологической службы Украины» Дмитрия Тесленко, характерной и уникальной особенностью этой керамики является высокое содержание перемолотой раковины.

Интересным является тот факт, что абсолютно такая же керамика встречается среди находок Трипольской культуры. Это означает, что народы не просто сосуществовали в один временной период, но и контактировали друг с другом. При этом они вели абсолютно разный образ жизни. Если трипольцы вели оседлую жизнь, занимаясь земледелием в лесостепной зоне, то в исследуемом кургане — погребения степных кочевых скотоводов.

На данный момент археологи обнаружили и исследовали 20 погребений различных эпох. Самое раннее захоронение относят к энеолиту, а самые поздние — к эпохе среднего бронзового века (около 2 500 лет до н.э).

По словам археологов, уникальных находок внутри не было ввиду того, что у племен, которые проживали в этой зоне, было очень мало предметов быта. Из-за того, что люди были кочевниками, они перевозили только самое необходимое. Однако иногда встречаются интересные артефакты: горшочки, ожерелья из клыков волка или собаки. Также нашли тройную могилу, где посередине лежал скелет мужчины, а по бокам прижатые к нему скелеты женщины и ребенка.

Каменные плиты кромлеха размещены по кругу, вкопаны в землю на метровый уровень и плотно подогнаны друг ко другу. В высоту каждая достигает двух метров. К настоящему моменту раскопано около двух десятков огромных камней.

Таким курганам могли придавать различные символические значения. К примеру, один из самых известных кромлехов в мире — Стоунхендж — в разное время толковали как святилище друидов или сооружение для астрономических исследований.

К слову, самые ранние захоронения в районе Стоунхенджа датируются 3 200 годами до н.э. А дополняли его до приблизительно до 1 110 годов до н.э. В то же время древнейшие захоронения на Новоалександровском кургане относят к 3 500 годам до н.э. Это потенциально может указывать на то, что кромлех недалеко от Днепра старше, чем Стоунхендж.

Часть плит кромлеха выломали в начале 3 тысячелетия во времена эпохи ранней бронзы. Один из камней отломали, когда делали очередное погребение, и подняли монолит на вершину кургана.

Исследование кургана еще не закончили. Вскоре археологи полностью расчистят кромлех и пространство внутри него, что позволит увидеть древнее сооружение практически в первозданном виде.

«По приблизительным расчетам, всего через десять дней. Доберемся до самых древних захоронений, которые находятся внутри каменного кольца. Если погода позволит», — признается Дмитрий Тесленко.

После этого полученные образцы направят на различные экспертизы в Киев и Германию. Предварительно, в дальнейшем кромлех музеефицируют. То есть, мегалитическую конструкцию частично реставрируют, закрепят камни и оставят их на том же месте в качестве памятника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».