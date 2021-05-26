Родные и близкие Витольда Ашурка: Это убийство 3 26.05.2021, 11:24

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Витольд Ашурок

Фото: «Белсат»

У политзаключенного сильно повреждены голова и шея.

Гроб с Витольдом Ашурком привезли в Березовку. Проститься с ним идут люди. Что они говорят о смерти активиста и объяснении властей? Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Тело Витольда Ашурка привезли в родную Березовку вечером 25 мая. Люди до ночи шли, чтобы проститься с умершим в колонии политзаключенным.

Чтобы добраться на другой край Беларуси, родственники выехали из Березовки ночью на вторник. Тело им отдали с перебинтованной головой. В морге судмедэкспертизы Могилева объяснили, что случайно ударили голову, когда доставали тело из специального холодильника.

Позже Следственный комитет показал видео, по их словам, причастное к смерти Ашурка, где видно, как человек идет в туалет, падает и бьется лицом о стену и трубу туалета.

В похоронный костюм, который родные привезли с собой, Ашурка одевали сотрудники морга.

Могилевские милиционеры предупредили, что будут сопровождать машину, мол, «вы сами понимаете, что настроение у народа неспокойное». Однако «хвоста» за собой родные не видели, в машину к ним тоже никто из милиционеров не садился.

Тело Витольда по дороге не осматривали, повязку не снимали. Гроб сразу по приезде выставили открытым в ритуальном зале Березовки в здании Дома быта.

«Он же стал, как подросток, плечи худенькие, живота нет», – все повторяла мать Витольда Елена Мироновна.

«Вы же сами знаете, как там кормят», – высказывали предположение присутствующие.

Нижняя часть лица Витольда, которую видно из-под бинтов, и шея посиневшая. Видно повреждения на лице якобы засохшие ссадины. Лицо густо покрыто гримом.

«Неужели он падал и так разбил себе лицо, что и шея посинела и опухла? У него же не такая толстая шея была», — удивлялась мать.

На утро 26 мая, когда назначили прощание и захоронение Ашурка, его брата и друга вызвали в милицию по делу о хулиганстве. Ее завели после оглашения приговора Ашурку в январе, так как кто-то выкрикнул «позор» и «верым, можам, пераможам». Сейчас проводят фонетическую экспертизу, чтобы выяснить, кому принадлежит голос возгласов в судебном зале.

Известно, что также гродненская милиция интересовалась у активистов, планируют ли во время похорон поднимать бело-красно-белые флаги и устраивать митинг.

Несмотря на то, что прощание назначили на утро, люди приезжали еще вечером даже из других городов, чтобы провести активиста в последний путь.

Прощание вечером проходило спокойно. Певцы пели католические погребальные песнопения, молились вместе с собравшимися за покой души Витольда. Группы людей сменяли друг друга. Заходило много мужчин, плакали, молчали. Кто-то высказывался о покойном.

«Это, видимо, из Лиды приехали или из Новогрудка. Витольд же для них такой лидер был», – переговариваются присутствующие.

Вспоминали шутливые истории юности, со времен, когда Витольд еще не попал в тюрьму, как он баллотировался в депутаты, как строил плоты с соратниками и истязал американского посла в Беларуси по Неману, как лазили детьми за медом, и как ставили кресты повстанцам.

«Мы березовские, – с гордостью говорит Андрей Ашурок. – В Березовке живет 140 тысяч человек. Но если отбросить спальные районы Лиду и Новогрудок, то в самом центре — около 10 тысяч», — даже на похоронах родственники вспоминают хорошее и шутят.

Они говорят, что Витольд никогда не жаловался. Он писал обычно оптимистичные письма, верил, что не будет сидеть 5 лет.

«Это он нам писал «держитесь», якобы мы в тюрьме, а он на свободе», — говорит друг Ашурка.

Проститься с Витольдом Ашурком в Березовке можно будет от 9 до 13 часов 26 мая. В 14: 00 пройдет похоронная месса в костеле. Потом Витольда похоронят на городском кладбище.

«Похороним его, и все на него забудут», — переживает мать.

«Витольда не забудут. Он хотел поставить в Березовке памятник основателю стеклозавода Столе, но сейчас более актуально ставить здесь памятник Витольду Ашурку», — отвечают люди.

Накануне власти опубликовали кадры из шкловской колонии № 17, на которых предположительно последние минуты жизни политзаключенного Витольда Ашурка. Запись вызвала многочисленные вопросы у родных, друзей, врачей и бывших политзаключенных, которые знакомы с условиями содержания в шкловской колонии и подобных.

Политзаключенный Витольд Ашурок неожиданно умер в колонии 21 мая. Родственникам сказали, что у него остановилось сердце. Жена Витольда Ашурка сказала журналистам, что муж раньше никогда не имел проблем с сердцем.

25 мая родственники Ашурка получили в Шклове тело умершего. Подруга семьи Ольга Быковская рассказала «Белсату», что у Витольда «забинтована голова от макушки к носу, видно только рот». Кроме этого, у Витольда видно поцарапанные руки. Почему голова перевязана, пока неизвестно.

В свидетельстве о его смерти сказано, что непосредственная причина смерти устанавливается. Код R99 по международной классификации заболеваний означает «другие неточно определенные и неуточненные причины смерти».

Похороны Ашурка проходят в Березовке в среду 26 мая. С 9 часов утра с умершим можно проститься в здании Дома быта (Новогрудская улица, 8). В 14 часов в Березовском костеле пройдет месса. После нее Витольда Ашурка похоронят на городском кладбище.

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