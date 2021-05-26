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Борис Акунин: Поражает какая-то инфантильная непросчитанность, с которой диктаторы творят гнусности

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  • 26.05.2021, 11:18
  • 2,760
Борис Акунин: Поражает какая-то инфантильная непросчитанность, с которой диктаторы творят гнусности
БОРИС АКУНИН
ФОТО: LENTA.RU

У них вечно все заканчивается фиаско.

Известный российский писатель Борис Акунин высказался о последних действиях белорусских властей.

— То, что диктаторские режимы Лукашенко и Путина совершают гнусности, давно уже не удивляет. Мы привыкли, — пишет Борис Акунин. — Но поражает какая-то инфантильная непросчитанность последствий. Казалось бы, уж делаешь подлость — по крайней мере получи выгоду. А у этих вечно пальба без промаху себе в ногу.

Провел дурацкую операцию по захвату, прости господи, блогера — прославил его на весь мир, а заодно получишь за эту великую победу по полной программе.

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