Медики назвали популярное лекарство, которое может снизить эффективность вакцины от COVID-19 26.05.2021, 11:47

Его лучше не применять перед прививкой.

До трети пациентов, которые принимали метотрексат, не смогли получить адекватный иммунный ответ после укола дозы м-РНК-вакцины против коронавируса, сообщает nv.ua.

Метотрексат используется как средство лечения связанных с имунной системой воспалительных состояний, таких как ревматоидный артрит и псориаз, пояснили американские медики.

Хотя в ходе клинических испытаний было показано, что вакцины против мРНК COVID-19 вызывают эффективный иммунный ответ у более чем 90% здоровых взрослых, неизвестно, является ли иммунный ответ столь же устойчивым у пациентов с иммуноопосредованными воспалительными заболеваниями (IMID), которые могут принимать иммуномодулирующие препараты.

Авторы оценили иммунный ответ на вакцину мРНК Pfizer-BioNTech COVID-19 у 82 пациентов с иммуноопосредованными воспалительными заболеваниями (в основном псориаз и ревматоидный артрит), получавших метотрексат или альтернативный иммуномодулятор.

Исследование показало, что вакцина Pfizer-BioNTech индуцировала адекватные уровни антител у пациентов, принимавших метотрексат, на треть реже, по сравнению со здоровыми участниками и пациентами с IMID, принимавшими другие иммуномодулирующие препараты.

Адекватные уровни антител были произведены более чем у 90% из 208 здоровых участников и 37 пациентов, получавших пероральные биологические или неметотрексатные препараты, но только у 62% из 45 пациентов, принимавших метотрексат.

Кроме того, хотя вакцинация вызвала активированные ответы CD8 + Т-клеток у здоровых участников и пациентов с иммуноопосредованными воспалительными заболеваниями, не принимавших метотрексат, такая индукция не наблюдалась у пациентов, принимавших метотрексат. Т-клетки — еще одна часть системы иммунной защиты организма.

Это исследование, основанное на наблюдении, и поэтому не может установить причинно-следственную связь. Авторы также признают, что исследование имело небольшой размер выборки, оценивало только один тип мРНК вакцины COVID-19 и могло включать пациентов с бессимптомным COVID-19.

Они также отмечают, что пациенты с IMID, принимавшие метотрексат, в целом были старше, чем группа сравнения (средний возраст 63 против 49 лет), что потенциально может объяснить некоторые различия в иммуногенности.

Авторы добавляют: «Наши результаты предполагают, что оптимальная защита пациентов с IMID от COVID-19 потребует дальнейших исследований, чтобы определить, могут ли дополнительные дозы вакцины, изменение дозы метотрексата или даже временное прекращение приема этого препарата повысить иммунный ответ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».