Силовики пришли к брату политзаключенной Натальи Херше 26.05.2021, 11:52

Наталья Херше

У него прошел обыск.

У Геннадия Касьяна, брата политзаключенной Натальи Херше, прошел обыск, сообщает "Региональная газета" со ссылкой на Касьяна.

Мужчина рассказал журналистам, что накануне, 25 мая, к нему пришли начальник уголовного розыска и два оперуполномоченных. Силовики сообщили хозяину, что он является подозреваемым по ст. 341 УК РБ (осквернение зданий и порча имущества), и провели обыск. Касьяна подозревают в том, что он разрисовал Дом быта в Молодечно.

"У меня ничего не нашли. Забрали смартфон. Еду к адвокату", — рассказал он журналистам.

Касьян живет в Молодечно. Раньше работал врачом, сейчас — в фармацевтической компании. Его сестра Наталья Херше — гражданка Швейцарии белорусского происхождения. Она была задержана минувшей осенью на одной из протестных акций в Минске. Ее осудили на 2,5 года колонии за то, что она сорвала балаклаву с омоновца. В заключении Херше объявляла голодовку. Ее судьба неоднократно становилась темой разговоров министров иностранных дел Беларуси и Швейцарии. Швейцарская сторона настаивает на ее освобождении.

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