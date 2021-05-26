Украина запретила импорт электричества из Беларуси

Украина запретила импорт электричества из Беларуси12
- 26.05.2021, 11:57
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Аналогичное решение принято и по электроэнергии из РФ.
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Нацкомиссии.
"Я выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года. Напоминал и про российскую агрессию, и про последние события в Беларуси, и про резолюции ПАСЕ. Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца.
Надо бороться дальше!", – отметил Гончаренко.