Украина запретила импорт электричества из Беларуси 12 26.05.2021, 11:57

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Аналогичное решение принято и по электроэнергии из РФ.

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Нацкомиссии.

"Я выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года. Напоминал и про российскую агрессию, и про последние события в Беларуси, и про резолюции ПАСЕ. Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца.

Надо бороться дальше!", – отметил Гончаренко.

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