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Россияне ринулись покупать машины в кредит

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  • 26.05.2021, 12:03
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Россияне ринулись покупать машины в кредит
фото: ТАСС

Всему виной — подорожание автомобилей.

Российские банки в апреле 2021 года выдали свыше 87 тыс. автокредитов, что в шесть раз больше, чем в том же месяце 2020 года, когда были введены ограничительные меры. По сравнению с мартом 2021 года выдачи выросли на 19%, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщает ТАСС.

«Рекордные выдачи автокредитов объясняются несколькими факторами: во-первых, в продаже после длительного дефицита появились почти все популярные автомобили, а граждане смогли удовлетворить отложенный спрос. Во-вторых, из-за сильного роста стоимости автомобилей увеличилась доля граждан, которые могут позволить себе такую крупную покупку только в кредит», - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Артура Александровича.

По данным ОКБ, по сравнению с апрелем 2020 года наибольший рост выдач среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных автокредитов, зафиксирован в Москве и Московской области (в 16 раз), Краснодарском крае (в 13 раз), а наименьший - в Оренбургской (в четыре раза), Новосибирской (в три раза) и Кемеровской (в два раза) областях.

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