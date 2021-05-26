«Народная Грамада»: Террорист должен уйти, свободу Николаю Статкевичу! 7 26.05.2021, 12:17

5,238

Николай Статкевич

Белорусы добьются освобождения политзаключенных.

«Народная Грамада» опубликовала заявление с призывом освободить своего лидера Николая Статкевича, который почти год незаконно удерживается режимом Лукашенко.

Сайт Charter97.org публикует заявление партии:

— Через пять дней исполнится год, как Николай Статкевич находится в плену за свои убеждения и смелость требовать честные выборы.

В первые дни предвыборной кампании по приказу Таракана-психопата хунта похитила тандем самых сильных и популярных белорусских демократических лидеров.

Таракан решил, что таким образом белорусы снова заползут в свои «хаты с краю» и останутся «вне политики».

Но белорусы показали, что они не стадо, что они хотят «людзьмі звацца». Сегодня, спустя год, сморщенный синелапковый Таракан начал похищать людей уже из угнанных хунтой самолетов. Наверное, так Таракан пытается показать всему миру, что «протест сдулся».

Протест не сдулся и не сдуется, потому что наши лидеры даже в тюрьме остаются лидерами и примером для белорусов. Примером чести, достоинства и мужества.

А Таракану мы передаем слова Николая Статкевича, сказанные им на президентских дебатах 2010 года: «А ты верни, что украл. Верни нам выборы, иначе мы сами придем и их отнимем!»

Николай Статкевич уже год в СИЗО, а белорусы доказали, что они не стадо. Белорусы добьются освобождения политзаключенных и честных выборов без Лукашенко.

Террорист должен уйти! Свободу Николаю Статкевичу! Свободу политзаключенным!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».