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Белорусы прощаются с Витольдом Ашурком

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  • 26.05.2021, 12:30
  • 10,316
Белорусы прощаются с Витольдом Ашурком
Витольд Ашурок

Люди приезжают из разных городов.

В Березовке (Лидский район) прощаются с 50-летним политзаключенным Витольдом Ашурком. Сначала состоится прощание, а потом служба в костеле, пишет «Наша Нива».

Гроб с телом привезли вчера. Чтобы попрощаться с Героем Беларуси, люди приезжают из разных городов.

О смерти Витольда Ашурка стало известно в пятницу, он умер в Шкловской колонии.

Родственники и близкие политзаключенного считают, что это было убийством. Аналогичного мнения придерживаются медики, просмотревшие видео с камеры наблюдения в колонии.

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