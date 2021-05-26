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В Варшаве активистки начали голодовку с требованием ввести экономические санкции против белорусского режима

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  • 26.05.2021, 12:48
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В Варшаве активистки начали голодовку с требованием ввести экономические санкции против белорусского режима

Акция проходит под зданием Еврокомиссии.

Активистки «Беларускага моладзевага хаба» Станислава Глинник и Божена Шамович объявили бессрочную голодовку под зданием Еврокомиссии в Варшаве с требованием ввести экономические санкции против белорусских властей.

Также они требуют признать режим Лукашенко террористическим.

Активистки заявили, что только жесткие и решительные меры помогут спасти жизни политзаключенных.

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