В Варшаве активистки начали голодовку с требованием ввести экономические санкции против белорусского режима

В Варшаве активистки начали голодовку с требованием ввести экономические санкции против белорусского режима3
- 26.05.2021, 12:48
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Акция проходит под зданием Еврокомиссии.
Активистки «Беларускага моладзевага хаба» Станислава Глинник и Божена Шамович объявили бессрочную голодовку под зданием Еврокомиссии в Варшаве с требованием ввести экономические санкции против белорусских властей.
Также они требуют признать режим Лукашенко террористическим.
Активистки заявили, что только жесткие и решительные меры помогут спасти жизни политзаключенных.