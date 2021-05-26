Ученые: Ящерицы научились дышать под водой 1 26.05.2021, 12:58

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фото: Getty Images

Некоторые из них могут проводить под водой до 16 минут.

Биологи из Бингемтона в США и Университета Торонто в Канаде обнаружили, что несколько видов анолисов — ящериц, которых держат в качестве домашних животных — могут дышать под водой. Они научились использовать воздушные пузырьки, прикрепленные к мордам. Подробности исследования опубликованы в журнале Current Biology, пишет Naked science.

Ученые сделали это открытие после наблюдений за ящерицами. Они заметили, что анолисы могут находиться под водой до 16 минут и выдыхают воздух в пузырь, который крепится к коже. А затем снова вдыхают воздух из него. Биологи назвали это «подводным дыханием» — в честь технологии подводного плавания.

Кроме того, оказалось, что у всех анолисов, дышащих под водой таким образом, гидрофобная кожа. То есть они могли отталкивать воду. Благодаря этому, полагают ученые, рептилии развили способность «нырять с аквалангом» и прятаться от хищников.

Наконец, ученые использовали кислородный датчик, который поместили внутрь пузыря. Они обнаружили, что концентрация кислорода снижалась во время погружения: следовательно, чешуйчатые использовали его для дыхания.

«Тот факт, что различные виды анолисов научились дышать под водой с помощью пузырьков воздуха, открывает множество других вопросов, — рассказала Линдси Свирк, автор работы. — Например, скорость потребления кислорода из пузыря падает, когда ящерица ныряет. Возможно, это объясняется снижением скорости метаболизма».

Теперь команда планирует новые исследования, чтобы выяснить больше подробностей о поведении и дыхании ящериц. Пока биологи предполагают, что воздушный пузырь действует как акваланг и обеспечивает животному дополнительный запас воздуха под водой. Пузырь также способен помочь избавиться от отработанного углекислого газа из выдыхаемого воздуха. Наконец, авторы предполагают, что пузырь действует как жабра и поглощает кислород из воды.

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