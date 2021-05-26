Молдова запрещает своим предприятиям работать с белорусскими компаниями, попавшими под санкции

Молдова запрещает своим предприятиям работать с белорусскими компаниями, попавшими под санкции3
- 26.05.2021, 13:17
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Бизнес с Беларусью становится токсичным.
Молдова реагирует на санкции США — запрещает своим предприятиям сотрудничать с белорусскими компаниями, которые попали под санкции. Такое решение опубликовано на сайте ProCredit Bank Молдовы.
В документе говорится о введении санкций с 3 июня 2021 года на экспорт продукции «Белнефтехима», «Гродно Азота», «Белшины», «Гроднохимволокна», «Лакокраски», «Нафтана» и «Полоцкстекловолокна».
Против всех этих компаний ранее ввелии санкции США.