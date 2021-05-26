Медики назвали два неожиданных последствия пандемии коронавируса 26.05.2021, 13:24

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Выводами поделились специалисты из из Брауновского университета в США.

На 24 мая в мире COVID-19 заболели уже более 167,5 млн. человек. Но пандемия оказалась не единственным вызовом брошенным человечеству.

Исследование показало рост числа случаев двух потенциально критических заболеваний, сообщает lenta.ua.

Согласно данным американских ученых из Брауновского университета, речь идет хоть и об опасных, но все же предотвратимых болезнях – заболеваний печени и желудочно кишечного тракта (ЖКТ). Примечательно, что рост наблюдается как частоты этих недугов, так и их тяжести. По мнению авторов работы, это может быть связано с увеличением потребления алкоголя.

«Когда мы ввели изоляцию, многие люди испытали серьезные негативные последствия, такие как социальная изоляция, потеря работы и рост тревожности и депрессии. Этот опыт, возможно, побудил людей к увеличению потребления алкоголя, что может объяснить, почему мы наблюдаем всплеск объема консультаций по поводу связанных с алкоголем заболеваний», – заключил Вайхонг Чанг, ведущий автор исследования.

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