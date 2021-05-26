«Репортеры без границ» подали в Литве иск против Лукашенко за захват лайнера с террористическими намерениями 8 26.05.2021, 13:29

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Диктатором займется Генеральная прокуратура соседней страны.

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (РБГ) подала заявление в Генеральную прокуратуру Литвы, сообщает delfi.lt.

Организация просит начать уголовное расследование в отношении Лукашенко и любых иных лиц, которых сможет выявить следствие, в связи с «захватом лайнера с террористическими намерениями».

Это произошло после захвата самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился 171 пассажир, в том числе белорусский журналист Роман Протасевич.

«Мы решили подать заявление на самого Лукашенко, потому что он является непосредственным инициатором этого акта захвата лайнера в террористических целях и подобное определение не является чрезмерным. Уголовный кодекс Литвы предусматривает наказание за угон «путем угрозы жизни или здоровью экипажа или пассажиров», а «террористическая цель» характеризуется «намерением запугать общественность», – пояснил генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар.

РБГ подчеркивают, что прокурор должен определить, может ли Лукашенко претендовать на иммунитет как действующий «глава государства», поскольку вменяемые ему действия

выходят за рамки обычного исполнения его полномочий.

Недавняя судебная практика Федерального суда Германии свидетельствует о том, что диктатор не сможет претендовать на иммунитет.

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