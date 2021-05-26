Похищенный у «Роскосмоса» миллиард отмыли в Гонконге и ОАЭ 8 26.05.2021, 13:33

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По делу проходят восемь человек.

Более 1 млрд российских рублей, похищенных у «Роскосмоса», были отмыты в ОАЭ и Гонконге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, по делу проходят восемь человек. Среди фигурантов — бывшие гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин, заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению РКК Александр Прохоров, гендиректор АО «НПП «Исток» Александр Борисов, а также руководители ООО «Микроком» Ирина Попова, ЗАО «НПП «Магратеп» Олег Морозов и ООО «Альянс Трейд» Андрей Остапович.

Большинству фигурантов инкриминировали хищение в особо крупном размере, а Поповой и Остаповичу — еще и легализацию денежных средств, полученных преступных путем.

Согласно материалам дела, в декабре 2012 года между Федеральным космическим агентством и РКК «Энергия» был заключен госконтракт на создание научно-энергетического модуля более чем на 15 млрд росс. рублей. Модуль должен был обеспечивать электроэнергией российский сегмент МКС и использоваться для научных экспериментов, однако на космическую станцию он так и не попал.

Следствие установило, что в мае-июле 2017 года подозреваемые в ходе исполнения контракта «вступили в преступный сговор и путем обмана похитили бюджетные средства в размере более 1 млрд 72 млн росс. рублей». Для хищений между РКК «Энергия» и ЦНИИ «Циклон» был заключен контракт. В его рамках на расчетные счета предприятия были переведены 1,32 млрд росс. рублей за поставку изделий электронно-компонентной базы для создания НЭМ. При этом, как выяснили следователи, цена контракта была завышена почти в три раза.

Поскольку большую часть компонентов предполагалось закупить за границей, деньги за вычетом процентов ушли на расчетные счета компаний «Магратеп» и «Микроком», а затем были переведены четырем компаниям, зарегистрированным в ОАЭ и Гонконге.

В СК пришли к выводу, что у завода-изготовителя было приобретено деталей и агрегатов для модуля МКС всего на 278 млн росс. рублей. При этом более 1 млрд росс. рублей было похищено и отмыто за границей.

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