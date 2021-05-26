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Крупная итальянская авиакомпания отменила грузовые рейсы через Беларусь

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  • 26.05.2021, 15:34
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Крупная итальянская авиакомпания отменила грузовые рейсы через Беларусь

Alitalia будет использовать альтернативные маршруты.

Крупная итальянская авиакомпания Alitalia решила изменить маршрут своих грузовых рейсов в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске.

— До вчерашнего дня указов о запрете полетов над Беларусью не издавалось, но с сегодняшнего дня мы приняли решение об альтернативном маршруте для грузовых рейсов, — отмечается в заявлении Alitalia в Twitter.

Напомним, что Лукашенко использовал военную авиацию для принуждения самолета авиакомпании Ryanair к посадке в минском аэропорту. Также белорусские диспетчеры сообщили, что на борту самолета якобы находится бомба.

После посадки был задержан журналист Роман Протасевич и его девушка, следовавшие из Афин в Вильнюс.

Международное сообщество назвало действия режима Лукашенко «актом государственного терроризма». Все больше стран присоединяется к авиабойкоту белорусского воздушного пространства.

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