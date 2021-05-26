Сотни человек провожают героя Беларуси Витольда Ашурка в последний путь

Сотни человек провожают героя Беларуси Витольда Ашурка в последний путь13
- 26.05.2021, 14:17
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Видеофакт.
В Березовке (Лидский район) прощаются с 50-летним политзаключенным Витольдом Ашурком.
Гроб с телом Витольда Ашурка сейчас несут из ритуального зала в костел. В траурной процессии участвуют сотни человек, сообщает «Наша Нива».
Среди присутствующих на прощании — общественные деятели Вадим Саранчуков, Алесь Логвинец, Андрей Юрков, Татьяна Малащенко, Павел Батуев, Виктор Янчуревич, певец Андрей Мельников.
Когда тело белорусского героя вносили в костел, люди подняли руки подняли вверх руки со знаком «виктории».
О смерти Витольда Ашурка стало известно в пятницу, он умер в Шкловской колонии.
Родственники и близкие политзаключенного считают, что это было убийством. Аналогичного мнения придерживаются медики, просмотревшие видео с камеры наблюдения в колонии.