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Сотни человек провожают героя Беларуси Витольда Ашурка в последний путь

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  • 26.05.2021, 14:17
  • 12,568
Сотни человек провожают героя Беларуси Витольда Ашурка в последний путь
Витольд Ашурок
Фото: «Белсат»

Видеофакт.

В Березовке (Лидский район) прощаются с 50-летним политзаключенным Витольдом Ашурком.

Гроб с телом Витольда Ашурка сейчас несут из ритуального зала в костел. В траурной процессии участвуют сотни человек, сообщает «Наша Нива».

Среди присутствующих на прощании — общественные деятели Вадим Саранчуков, Алесь Логвинец, Андрей Юрков, Татьяна Малащенко, Павел Батуев, Виктор Янчуревич, певец Андрей Мельников.

Когда тело белорусского героя вносили в костел, люди подняли руки подняли вверх руки со знаком «виктории».

О смерти Витольда Ашурка стало известно в пятницу, он умер в Шкловской колонии.

Родственники и близкие политзаключенного считают, что это было убийством. Аналогичного мнения придерживаются медики, просмотревшие видео с камеры наблюдения в колонии.

Фото: «Наша Ніва»
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