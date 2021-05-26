Президент Австрии назвал назвал инцидент с самолетом в Минске государственным угоном и пиратством 1 26.05.2021, 14:30

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Александр Ван дер Беллен

фото: РИА НОВОСТИ

Заявление было сделано на после переговоров с главой Эстонии Керсти Кальюлайд.

Президент Австрии назвал инцидент с самолетом в Минске государственным угоном и пиратством, сообщает ТАСС.

— Произошедшее в воскресенье - это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги, - сказал Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Минск отказался от посредничества Австрии в налаживании диалога между властями и народом, считает президент Австрии.

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