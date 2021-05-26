Дрын маржовый 5 Борис Вишневский, «Новая газета»

26.05.2021, 14:40

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Россияне ищут слова «благодарности» для «Газпрома».

Это, по словам авторов проекта, «предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее». И «дополнит башню Лахта-центра как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры». Такой вот «подарок городу», понимаешь.

Петербургские градозащитники и специалисты по охране памятников тщательно подбирают слова для комментариев — потому что первое, что напрашивается при таком известии, невозможно печатать в газете.

Если же употреблять, что называется, парламентские выражения, то иначе как издевательством над Петербургом и петербуржцами такой «подарок» назвать нельзя.

В свое время упорным и длительным общественным сопротивлением удалось отстоять город от появления 400-метрового «Газоскреба» на Охтинском мысе, напротив Смольного. Но «Газпром» не унялся и при поддержке питерских чиновников пробил себе строительство 462-метрового «Лахта-центра».

Тогда, помнится, нам врали, что он якобы «не будет виден из центра города», потому что находится от него в 9 километрах. Но в хорошую погоду он прекрасно виден с Дворцовой набережной на фоне Стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости.

То, что представлено сейчас, — еще выше. И в своей презентации, представленной в Смольном, «Газпром», не стесняясь, выкладывает картинку, на которой и «Лахта-центр» и запланированный небоскреб отчетливо видны на фоне Петропавловки, еще больше уродуя «небесную линию» города.

Или авторы этой плодотворной идеи руководствуются принципом «все равно «небесную линию» уже испортили, хуже не будет»?

В таком случае хочется спросить: а почему запланировано только 703, а не 1703 метра (если уж делать отсылку к году основания Петербурга)? Почему целый километр зажали? Вот предложили бы высоту 1703 метра — может, мы бы еще и подумали…

И еще вопрос: «Газпрому» уже совсем некуда девать деньги? Все карманы набиты, а деньги все текут и текут, и их куда-то надо направить?

Анна Жаворонкова / «Новая газета‎»‎

Деньги, заметим, не личные — Миллера и компании, все, что имеет «Газпром», получено от продажи природных ресурсов, которые по Конституции являются основой жизни и деятельности народов, проживающих на территории России.

Недаром первые же комментарии в Сети к намерению «Газпрома» звучат очень похоже: «Пир во время чумы» и «Дурные деньги карман жгут»…

Деньги на лечение больных детей собирают эсэмэсками и с шапкой по кругу, у миллионов граждан элементарно не хватает на еду, цены и тариф растут непрерывно — и тут «Газпром» собирается выбросить новые десятки миллиардов рублей на новую «башню»?

Кстати, прибыль «Газпрома» за 2020 год, относящаяся к ее акционерам, упала почти в 9 раз: в 2019 году этот показатель составил 12,02 млрд рублей, в 2020 году — 135,3 млрд рублей. И на программу газификации регионов не хватает денег. Зато есть на небоскребы?

Стоит еще заметить, что средняя высота облаков в Петербурге — около 200 метров. Поэтому и «Лахта-центр» порой представляет собой комическое зрелище — когда от него вблизи видна только нижняя половина, а верхняя куда-то исчезла. И обещанная на высоте в 590 метров «видовая площадка» второго лахтинского небоскреба может оказаться бесполезной: мечтающим о Петербурге, расположенном у ног где-то далеко внизу, увидеть почти ничего не удастся.

«Лахта Центр 2» в исторической панораме Санкт-Петербурга. Фото: «Газпром»

Зачем «Газпром» все это затевает? Неужели не понимает реакции?

На мой взгляд, все это от ущербности и комплексов неполноценности.

Старый доктор Зигмунд Фрейд или мой покойный друг, знаменитый сексопатолог, доктор Лев Щеглов лучше меня бы объяснили, почему мелкие личности так упорно стремятся строить небоскребы специфической формы.

А еще это — от презрения к горожанам и их мнению: «вот мы захотим — и построим памятник самим себе и своим амбициям, что бы ни думали петербуржцы».

Уверен, это прекрасно понимают горожане, адекватно оценивая предложения «национального достояния», каковым хвастливо объявляет себя «Газпром». Это нефть и газ — национальное достояние, но не компания и ее сказочно обогатившиеся за наш счет «топ-менеджеры».

Впрочем, сделан хороший «подарок» питерской «Единой России» под предстоящие выборы. Ведь ей же придется все это горячо одобрять: выступать против «Газпрома», пользующегося особым благоволением президента, единороссам категорически нельзя. И, скорее всего, это им хорошо «аукнется» в сентябре.

Борис Вишневский, «Новая газета»

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