Как вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы «Белавиа»? 7 26.05.2021, 15:02

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Фото: charter97.org

Этот вопрос все больше интересует белорусов.

После инцидента с принудительным приземлением в Беларуси самолета Ryanair и задержанием пассажиров — блогера Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги — один за другим отменяются рейсы «Белавиа», пишет «Наша Нива».

Разрешения на полеты белорусской компании уже аннулировали в Латвии, Швеции, Чехии, Украине. Отменились рейсы в Вильнюс, Лондон, Париж.

В связи с этим у многих возник вопрос: как вернуть деньги за билеты? Особенно если находишься за границей?

«Белавиа» предлагает следующую схему действий:

написать заявление на возврат денег (шаблон заявления можно скачать),

выслать заявление на электронную почту support@belavia.by,

ждать (деньги вернутся на тот же счет, с которого осуществлялась оплата).

Если же билет покупали через ЕРИП, за деньгами обращаться в офисы компании.

На вопрос, как много людей уже обратилось в компанию за возвратом денег за билеты, в пресс-службе ответили следующее:

«Статистики с точными цифрами пока нет. Ситуация развивается очень стремительно: нет возможности давать оценку. Все силы компании брошены как раз на то, чтобы обрабатывать запросы пассажиров. Обращений много, кстати, многие пассажиры хотят перенести даты вылетов, не все пока хотят сразу вернуть деньги»

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