Ученые обнаружили у австралийских аборигенов уникальный «дворец памяти» 26.05.2021, 15:10

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Это позволяет запоминать им огромные массивы информации.

Системы запоминания, хранения и передачи информации для выживания были распространены с древних времен, задолго до возникновения письменности. В запоминании помогало использование священных мест и предметов, особый вклад вносили песни и танцы, пишет «Вокруг Света. Украина».

Культура австралийских аборигенов — одна из самых древних в мире. Она существует 50000 лет, при этом знания в ней не записываются. Вся критичная информация для выживания передается в форме устных историй, искусств и ремесленных изделий. Это создает разные уровни понимания внутри группы, в зависимости от социального статуса, опыта и знаний. У каждого клана рассказываются свои истории, которые содержат важные для них знания: Закон Аборигенов, права и обязанности, навигация. Этим историям уже много лет, они мало меняются со временем и их сохранение обеспечивается старейшинами. Танец, петроглифы и картины позволяют хранить информацию без использования алфавита.

Когда австралийскому аборигену нужно что-то запомнить, он придумывает историю, включающую в себя аспекты флоры, фауны и местной географии. Например, для запоминания может использоваться дорога в саду, где каждый камень или растение ассоциируется с определенным словом. Методы аборигенов, основанные на пространственном положении, имеют сходство с западной техникой, которая называется «дворец памяти». Она заключается в развитии памяти посредством визуализации: создании в воображении пространства, в котором можно хранить огромное количество данных. Когда человеку надо запомнить какую-нибудь информацию, он отправляется на «прогулку» по своему дворцу памяти и ассоциирует отдельные факты с определенным объектом дворца. Таким образом он формирует изображение, объединяющее этот факт и отличительную особенность расположения предмета или комнаты во дворце.

Исследователи из Австралии под руководством Тайсона Янкапорта из Университета Дикина решили сравнить эффективность методов мысленно-пространственных ассоциаций: «дворца памяти» и способа запоминания австралийских аборигенов. В работе участвовали студенты медицинского факультета. Вначале исследования им дали список из 20 слов (названия бабочек), чтобы они запомнили их в течение десяти минут. Затем у студентов забрали списки и попросили за пять минут написать столько названий, сколько они смогут вспомнить. Затем студентов разделили на три группы: одну группу обучили методу «дворца памяти» (25 человек), вторую — методам запоминания аборигенов (26 человек), а третью специально не обучали (25 человек). После обучения со студентами повторили описанную процедуру эксперимента.

Оказалось, что использование техники аборигенов помогло студентам лучше запомнить слова: после тренинга все названия удалось вспомнить 63 процентам человек. В группе метода «дворца памяти» таких студентов было 45 процентов, а в группе без тренировки — 35.

Исследователи заключают, что методы мысленно-пространственных ассоциаций показали свою эффективность даже после короткого обучения им. При этом метод аборигенов оказался более эффективным после одного занятия. Он будет особенно полезен для укрепления памяти студентам медицинских факультетов, так как им часто приходится запоминать последовательности: например, циклы химических реакций.

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