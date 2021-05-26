Владелец «Нового времени» приобрел «Украинскую правду» 26.05.2021, 15:17

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Фото: dragon-capital.com

Однако редакции двух украинских СМИ будут работать отдельно.

Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, бизнесмен из Чехии Томаш Фиала стал новым владельцем издания "Украинская правда". Об этом издание сообщило 26 мая, пишет "Гордон".

Редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула и Фиала подписали договор, согласно которому в собственность группы компаний Dragon Capital переходит 100% корпоративных прав на издание и все его активы. Стоимость контракта не раскрывается.

Стороны договорились, что редакционная политика не изменится. Главред Севгиль Мусаева продолжит работать в том же формате, что и раньше, а Притула – останется в роли редактора-основателя.

Фиала сказал, что Dragon Capital по аналогии с проектом НВ, продолжит практику невмешательства собственника в редакционную политику "Украинской правды".

Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как еще шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине. Компания убеждена в больших перспективах цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти в течение следующих лет, сказано в сообщении.

Редакции НВ и "Украинской правды" продолжат работать независимо друг от друга.

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