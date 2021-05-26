Санкции ЕС: что больнее всего ударит по Таракану 4 26.05.2021, 15:26

13,918

Названы наиболее опасные для диктатора варианты.

Из-за инцидента с самолетом Ryanair Евросоюз уже заморозил предназначенный для Беларуси инвестиционный пакет в размере 3 млрд евро и готовит дальнейшие экономические санкции против официального Минска. Поскольку Германия - крупнейший, наряду с Польшей, торговый партнер Беларуси в ЕС, DW решила проанализировать, в какой мере возможные санкции Брюсселя скажутся на Беларуси и как это связано с интересами Германии.

Беларусь занимает 60-е место среди экспортных рынков Германии

По итогам 2020 года Беларусь заняла 60 место среди экспортных рынков Германии и 75 место среди поставщиков импорта в ФРГ, сообщает сайт Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., OAOEV). Эта организация лоббирует интересы деловых кругов ФРГ, ведущих бизнес в бывших соцстранах Восточной Европы и на постсоветском пространстве.

Диаграмма на сайте OAOEV свидетельствует о том, что объемы двустороннего экспорта и импорта с 2018 года не очень быстро, но неуклонно снижались, так что слабый прошлогодний результат объясняется не только кризисом из-за коронавируса, но и снижением конкурентоспособности экономики Беларуси. В 2020 году германо-белорусский торговый оборот составил 1,9 млрд евро. Это меньше, чем объемы торговли ФРГ с другими странами региона - членами ЕС Латвией, Эстонией и тем более Литвой.

В прошлом году Литва, где проживают 2,8 млн человек, купила примерно в три раза больше немецких товаров и продала своих в Германию, чем Беларусь с населением 9,3 млн жителей. Если же сравнивать сопоставимые по численности населения Беларусь и Венгрию, то объемы германо-венгерской торговли в 27 раз превысили размеры германо-белорусского товарообмена.

Присоединение к санкциям ЕС Великобритании и Украины опасно для Минска

Так что в случае резкого сокращения двусторонней торговли в случае жестких секторальных экономических санкций ЕС и возможных ответных контрсанкций Минска Германия не понесет ощутимого макроэкономического ущерба, пострадать могут в худшем случае лишь отдельные фирмы с особо тесными связями с Беларусью.

Впрочем, размеры грозящих режиму Лукашенко экономических потерь тоже не стоит преувеличивать. По данным немецкого правительственного внешнеторгового агентства Germany Trade & Invest (GTAI), на Германию в 2019 году пришлись только 3,9% всего белорусского экспорта. А продукция Made in Germany составила лишь 4,5% всего белорусского импорта.

Для Беларуси значительно более важными рынками сбыта были в 2019 году Великобритания (7%) и тем более Украина (12,6%). Так что если эти две страны в той или иной форме поддержат санкции ЕС собственными мерами, то эффект может оказаться уже весьма существенным. Тем более, что к доле Германии в белорусском экспорте следует прибавить поставки в Польшу (тоже 3,9%), Литву (3,2%), Нидерланды (2,4%). Речь, таким образом, идет о европейских государствах, покупающих за твердую валюту треть всего того, что Беларусь продает за рубеж.

Возможны ли санкции против "Беларуськалия"?

Считается, что весьма болезненными для режима Лукашенко стали бы санкции против государственной компании "Беларуськалий". Столь крупных поставщиков калийных удобрений на планете совсем немного, а потому есть другая точка зрения, согласно которой ЕС не рискнет накладывать какие-то ограничения на продукцию этого предприятия, чтобы не вызвать резких скачков цен на мировом рынке и не навредить собственным аграриям. Более того, есть опасение, что режим Лукашенко, в свою очередь, может в качестве контрсанкций временно ограничить или перенаправить в другие страны экспорт "Беларуськалия".

Однако следует учитывать, что еще один крупный производитель калийных удобрений находится как раз в Германии. Это концерн Kali + Salz с пятью горнодобывающими предприятиями на территории ФРГ. Правда, BGR в отчете за 2019 году указывает, что из-за истощения месторождений добыча на территории страны сокращается. Зато у компании имеется большое перспективное месторождение в Канаде.

К тому же можно исходить из того, что при всей солидарности официальной Москвы с официальным Минском российский гигант отрасли "Уралкалий" не станет упускать возможности удовлетворить дополнительный спрос в ЕС, если он резко возрастет в случае бойкота этого рынка со стороны "Беларуськалия".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».