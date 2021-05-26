«Витольд сам на себя не похож — это убийство с особой жестокостью» 2 26.05.2021, 14:11

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Витольд Ашурок

Жители Лиды рассказали о том, что увидели на прощании с Витольдом Ашурком.

Сегодня в Березовке (Лидский район) сотни человек проводили Героя Беларуси Витольда Ашурка в последний путь. Среди них было и множество жителей Лиды.

В чат-бот телеграм-кнанал «Лида для Жизни!» пришло большое количество жутких подробностей того в каком состоянии находится тело Героя, которого искалечили в Шкловской колонии.

Вот лишь маленькая часть этих сообщений:

«Только приехали из Березовки. Да.. Нечего сказать - Витольд сам на себя не похож. Руки опухшие, в синяках каких-то. Подбородок тоже. Глаз почти не видно, но ребята говорили, что веки красные. Ужас, короче. Так человека замордовали»

«Приехали из Березовки. Не надо никакой независимой экспертизы. Это убийство с особой жестокостью. Лицо поцарапано - это ерунда. Там сломан нос, опухшие руки. И простите за жестокие подробности, но под повязкой не видно глаз. Т.е. голова забинтована вместе с глазами + шея. Даже мама его сидит и плачет: «Сынок, за что яны цябе так, што даже вочки павытякали?» (я лично это слышала и видела). Это очень очень дико. Это НЕЛЮДИ…»

«Особо возмущает цинизм Лидского СК. На завтра к 9.00 вызывают тех, у кого брали голос на экспертизу. В их числе и брат Витольда. Следователь в связи с похоронами разрешил брату приехать в четверг, а остальным сказал, что это на 5 минут. Осталось хоть что-то человеческое у людей в погонах? О совести и чести даже речи нет».

«По христиански перед погребением покойнику развязывают руки и ноги и тем более глаза... убили тело, не дайте убить душу Витольда!»

«Все медицинское сообщество и правозащитников нашей страны просим помочь в том, чтобы не позволить похоронить Витольда не доказать причину его смерти! В заключении о смерти, которое выдали родственникам указано, что: непосредственная причина смерти устанавливается. При этом, указан код R99, который означает «другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти». На нем нет живого места! Без вскрытия видно что человека жестоко избивали, не просто избивали, а убивали!»

«Мы понимаем родственников, но это невозможно, их запугали, они сами говорят о том, что Витольда убили, но боятся обратиться за помощью - это простая белорусская семья, люди из глубинки! Белорусы! Это нельзя просто так оставить и простить!»

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