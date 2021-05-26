Правительство Словакии одобрило использование российской вакцины «Спутник V» 3 26.05.2021, 15:52

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Российская вакцина до сих пор не получила регистрацию в ЕС.

Правительство Словакии одобрило использование российской вакцины "Спутник V" в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Сообщается, что Министерство здравоохранения должно позволить вакцинацию этой незарегистрированной в ЕС вакциной до 7 июня. Сейчас для вакцинации доступны 200 000 доз.

Кроме того, министр здравоохранения Словакии должен выдать обязательные инструкции для обеспечения того, чтобы все граждане, получившие "Спутник V", могли немедленно получить лечение в случае потенциальных побочных эффектов.

В утвержденном правительством материале также перечислены риски для безопасности, эффективности и качества вакцины.

"Все еще значительное количество граждан, которые заявляют, что они будут вакцинированы только вакциной "Спутник V", - заявили в Министерстве здравоохранения Словакии.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

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