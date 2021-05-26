В Минск приезжал экс-премьер Сергей Румас

В Минск приезжал экс-премьер Сергей Румас9
- 26.05.2021, 15:56
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Сейчас он находится в Москве.
Как стало известно nn.by, на днях в Минске побывал бывший премьер Сергей Румас, который с февраля жил в эмиграции.
Зачем Румас приезжал в Минск? Не известно. Здесь он побыл несколько дней и снова выехал. Эту информацию он подтвердил «Нашей Ниве».
«Да, я был в Минске, но сейчас в Москве», — сказал Румас.
Он также отрицает информацию о его преследовании.
«Вопросы ко мне со стороны правоохранительных органов выдумывают журналисты. Их не было и нет», — убеждает экс-премьер.
При этом известно, что бывший премьер через Лондон отправился в Киев. Это произошло после того, как органы стали задерживать его бывших коллег из Банка развития, а у него самого дома прошел обыск.
«На следующей неделе снова собираюсь в Киев, у меня там проект», — сказал Румас.