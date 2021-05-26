В Минск приезжал экс-премьер Сергей Румас 9 26.05.2021, 15:56

14,660

фото: pressball.by

Сейчас он находится в Москве.

Как стало известно nn.by, на днях в Минске побывал бывший премьер Сергей Румас, который с февраля жил в эмиграции.

Зачем Румас приезжал в Минск? Не известно. Здесь он побыл несколько дней и снова выехал. Эту информацию он подтвердил «Нашей Ниве».

«Да, я был в Минске, но сейчас в Москве», — сказал Румас.

Он также отрицает информацию о его преследовании.

«Вопросы ко мне со стороны правоохранительных органов выдумывают журналисты. Их не было и нет», — убеждает экс-премьер.

При этом известно, что бывший премьер через Лондон отправился в Киев. Это произошло после того, как органы стали задерживать его бывших коллег из Банка развития, а у него самого дома прошел обыск.

«На следующей неделе снова собираюсь в Киев, у меня там проект», — сказал Румас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».