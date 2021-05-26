«Немецкая волна»: Европа и США должны заморозить работу крупнейших белорусских госпредприятий 2 26.05.2021, 16:32

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Точечные санкции не остановили Лукашенко.

Политики ЕС отреагировали быстро и жестко на принудительную посадку самолетa Ryanair в Минске. Это необходимо, чтобы не допустить повторных инцидентов, считает Барбара Везель, обозреватель "Немецкой волны".

Реакции ведущих европейских политиков на акт политического гангстерства Беларуси были сильными и эмоциональными. Нарушение общепринятых правил, совершенное "государственными террористами" в президентском дворце Минска, вызвало шок и отвращение. Александр Лукашенко, похоже, хочет установить свои правила.

В непривычном единстве главы правительств стран-членов ЕС решили прекратить авиасообщение с Беларусью и все авиаперелеты над Беларусью. Эти штрафные меры коснутся белорусской элиты, к которой относятся многие сторонники Лукашенко, и изолируют страну на международном уровне. За этим должны последовать новые персональные санкции против физических лиц и компаний. На этот раз даже строптивый венгерский премьер Виктор Орбан был вынужден согласиться с таким решением ЕС.

Предыдущие санкции против Беларуси оказались неэффективны

От того, насколько хорошо просчитанными и действенными будут выглядеть эти санкции, сейчас зависит все. Штрафные меры, введенные зимой после насильственного подавления протестов в Беларуси, оказались неэффективны. ЕС нужно более действенные инструменты чем запрет на въезд и заморозка банковских счетов сотрудников аппарата Лукашенко.

Оппозиция в Беларуси требует запретить весь экспорт нефтепродуктов и карбоната калия, который является важнейшим источником дохода для режима. Кроме того Европа совместно с США должна насколько это возможно заморозить работу крупнейших госпредприятий, доходы от которых поддерживают режим Лукашенко. Точечные санкции против верных ему белорусских олигархов в ЕС ввести сложно, но и в этом можно проявить креативность.

Диктатор в Минске принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием находившегося там критика режима показал, как далеко могут пойти власти страны, если они не боятся лишиться репутации на международном уровне. Беларусь лишь небольшой игрок на мировой арене. Но существует опасность, что более крупные государства заинтересуются инцидентом в небе над Беларусью и его последствиями - и сделают свои выводы.

Опасный прецедент государственного терроризма

Этот случай может стать примером для подражания. Автократы любой масти могут расценить это как ободряющий пример для преследования своих противников по всему миру и с помощью любых средств. Китай уже давно ведет слежку и угрожает своим критикам за границей, президент Путин прибегает к оружию или отравляющим веществам, невзирая на границы, чтобы устранить своих критиков и оппозиционеров.

Самое фатальное в том, что США в их войне против террора первыми показали, как могущественные державы могут заполучить настоящих или подозреваемых преступников, даже находящихся за пределами страны. Extraordinary rendition - выдача обвиняемых в преступлении - стала грехопадением в системе международного правопорядка. Беларусь внесла Романа Протасевича в список террористов. Диктаторы вносят в такие списки лиц, которых Запад рассматривает как борцов за свободу.

Борьба за соблюдение права как основу миропорядка

И все же, несмотря на всю предысторию - похитив человека, находящегося в самолете Ryanair, подвергнув угрозе других пассажиров и членов экипажа, Александр Лукашенко нарушил политическое табу. Если международное сообщество не сумеет со всей строгостью поставить его на место, то никто в мире больше не будет застрахован от похищений и убийств. Даже имея политическое убежище и живя за границей, больше не будет шансов избежать преследования.

Когда дипломаты говорят о базирующемся на соблюдении правил миропорядке, это часто звучит как пустые слова. Но эти правила - фундамент нашей совместной жизни. Только они защищают нас от методов "дикого Запада" в политике и скатывания к варварству. Именно Европе есть, что терять, и она должна прямо сейчас сделать все, чтобы избежать обрушения международного правопорядка.

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