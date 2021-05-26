Amazon покупает одну из старейших американских киностудий Metro-Goldwyn-Mayer 26.05.2021, 16:36

Цена сделки — $8,45 миллиардов.

Онлайн-ритейлер Amazon покупает одну из старейших американских киностудий Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), пишет «Новое время».

Amazon и MGM объявили, что они заключили окончательное соглашение о слиянии, в соответствии с которым онлайн-ритейлер приобретает киностудию за $8,45 млрд, передает Variety.

Сделка с MGM является вторым по величине приобретением Amazon после покупки Whole Foods за $13,7 млрд в 2017 году.

Ритейлер не уточнял, когда планирует закрыть сделку по приобретению MGM, которая подлежит одобрению регулирующих органов.

Отмечается, что MGM дополнит Amazon Studios, которая в первую очередь сосредоточена на производстве телевизионного контента. Amazon поможет «сохранить наследие MGM и каталог фильмов» и предоставит клиентам более широкий доступ к этим существующим работам, заявили компании.

Как пишет издание, многие компании, которые также интересовались MGM, были шокированы ценой, которую Amazon готова заплатить за студию. Они оценивали студию в $5−6 млрд с учетом долга.

Частично это было связано с тем, что MGM делит права на франшизу о Джеймсе Бонде с Eon Productions. Эта компания, которой управляют сводные брат и сестра Барбара Брокколи и Майкл Г. Уилсон, имеет необычный контроль над шпионским сериалом — одобряет все, от маркетинга до кастинга и распространения, отмечает издание.

Таким образом, Amazon будет вынужден получать их согласие на любой шаг, вроде дебюта следующего фильма о Бонде на своем потоковом сервисе Amazon Prime.

Студия Metro-Goldwyn-Mayer создала франшизы Розовая пантера, Рокки и фильмов о Джеймсе Бонде.

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