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Cиноптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 27 мая

  • 26.05.2021, 16:46
Cиноптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 27 мая

Днем воздух прогреется до +18°С…+24°С.

Дожди и грозы ожидают белорусов в четверг, 27 мая. Об этом сообщили в Белгидромете.

Так, в этот день будет облачно с прояснениями, ночью осадков не ожидается, а вот утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Из-за них синоптики объявили желтый уровень опасности.

Также ночью и утром в некоторых районах сгустится слабый туман. Ветер будет юго-западный, южный 5-10 м/с, днем при грозах его порывы будут достигать 14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от +6°С до +11°С, днем воздух прогреется до +18°С…+24°С.

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