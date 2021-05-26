Ученые рассказали, сколько максимально может прожить человек 26.05.2021, 17:05

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Исследователям было трудно свести процесс старения к одному числу.

Старение — сложный и многоэтапный процесс, проявляющийся как прогрессирующая деградация частей и систем организма, которое ведет к развитию хронических возрастных болезней, например рака, диабета, сердечно-сосудистых и так далее, а в итоге смерти от них, пишет Naked science.

Ученым было трудно свести процесс старения к одному числу, например биологическому возрасту. Однако международной команде ученых удалось выяснить максимально возможный возраст человека, изучив связь между старением и потерей способности восстанавливаться после стресса.

Многие типы биологических часов, подразумевающие совокупную эффективность сна, бодрствования и приемов пищи, предполагают большее количество прожитых лет для тех, кто ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек. Но до сих пор оставалось неизвестным, как быстро со временем меняется биологический возраст каждого человека и можно ли отличить временные колебания от истинного тренда изменения этого показателя.

Ученые использовали данные анализов крови, хранящиеся в Британском Биобанке, для расчета единственной переменной — «индикатора динамического состояния организма» (DOSI, dynamic organism state indicator). Он оказался связан с такими факторами, как возраст, заболевания и образ жизни. Этот показатель с возрастом увеличивался пропорционально времени, необходимому для восстановления после стресса, то есть отображал физиологическую устойчивость организма. Под стрессом понимали любое отклонение от привычного состояния: изнуряющие тренировки, частый недосып, простуда, другие болезни и прочее.

Здоровые люди оказались очень устойчивыми, а вот ее утрата коррелировала с наличием хронических болезней и повышенным риском смерти от всех причин. Скорость восстановления ожидаемо снижалась с возрастом: если 40-летним здоровым взрослым участникам исследования на возвращение к «норме» требовалось около двух недель, то 80-летним — до шести недель. Свои выводы авторы работы подтвердили на основе двух разных видов биологических измерений: параметров анализа крови, с одной стороны, и уровней физической активности, записанных с помощью носимых устройств (то есть неинвазивным методом), с другой.

Как показали расчеты, окончательная потеря способности к восстановлению происходит к 120-150 годам. Снижение устойчивости организма наблюдали даже у людей, не страдающих серьезными хроническими заболеваниями, — это и привело к увеличению диапазона колебаний физиологических показателей. По мнению исследователей, прогнозируемая потеря устойчивости даже у самых здоровых и «успешно стареющих» людей может объяснить, почему в мире не растет максимальная продолжительность жизни, в то время как средний ее показатель повышается в последние десятилетия.

Следовательно, нельзя заметно продлить жизнь посредством лишь предотвращения или лечения болезней, но без остановки самого процесса старения, который остается главной причиной утраты физиологической устойчивости.

Новая работа определяет и разделяет роли фундаментальных факторов долголетия человека: старение, определяемое как прогрессирующая потеря жизнестойкости, и связанные с возрастом болезни — “исполнители смерти” — после утраты устойчивости. Это объясняет, почему даже самые эффективные профилактика и лечение возрастных заболеваний могут улучшить только среднюю продолжительность жизни, но не сделать ее максимальной.

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