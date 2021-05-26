Писатель Саша Филипенко: Лукашенко и все его чиновники проигрывают эпохе 4 26.05.2021, 17:21

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Саша Филипенко

На подсознательном уровне они это прекрасно понимают.

Белорусский писатель Саша Филипенко в интервью kyky.org заявил, что белорусский режим не соответствует времени:

– Выборы в 2020-м проводились так же, как и всегда, при помощи простых и универсальных методов: задержать альтернативных кандидатов и сказать, что за Лукашенко проголосовало большинство. Зачем придумывать что-то новое, если все еще есть Ермошина и наши доблестные учителя, которые готовы вбрасывать и вбрасывать.

Они не понимают, что время движется вперед и старые методы перестают работать. Не понимают, как обуздать интернет, поэтому постоянно пытаются его выключить. Они двигаются в прошлое. В этом смысле Лукашенко и все его верные чиновники проигрывают даже не беларускому народу, а времени и эпохе. Думаю, на подсознательном уровне они это прекрасно понимают, поэтому хотят замедлить свое старение. Пытаются продлить свою бесконечную Белоруссию, делая все, чтобы она выглядела как ее министры-деды в костюмах зеркального карпа по первую фалангу.

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