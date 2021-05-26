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Смолевичи и Жодино: Дмитрий Янковский — наш герой!

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  • 26.05.2021, 17:29
  • 4,854
Смолевичи и Жодино: Дмитрий Янковский — наш герой!

Партизаны выразили солидарность со смелым белорусом.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», в Смолевичах и Жодино выражают солидарность с политзаключённым Дмитрием Янковским.

Все помнят ситуацию в Жодино в августе 2020, когда сотрудник милиции прилюдно ударил женщину. Дмитрий тогда не смог стоять в стороне и заступился за женщину. Его осудили на год колонии за «насилие над сотрудником милиции».

Поддержать Дмитрия можно, написав ему письмо: 222163, г. Жодино, ул. Советская 22 А, Янковскому Дмитрию.

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