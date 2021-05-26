Литва запретила «Белавиа» вход в воздушное пространство страны 6 26.05.2021, 17:31

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Фото: charter97.org

Решение вступает в силу 27 мая.

Правительство Литовской Республики приняло решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты над своей территорией, сообщил в Twitter министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

«По решению Европейского совета с 3:00 27 мая белорусским авиакомпаниям будет запрещен вход в воздушное пространство Литвы, то есть транзит не будет разрешен», — написал Скуодис.

«Полеты в/из литовских аэропортов через воздушное пространство Беларуси запрещены со вторника», — отметил он.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

❗✈️ Following the European Council decision, from May 27 3:00 AM Belarusian airlines will be prevented from entering the Lithuanian airspace, i.e. transit will no loger be authorised. Flights to/from 🇱🇹 airports through the Belarusian airspace are not allowed from Tuesday. — Marius Skuodis (@Skuodis) May 26, 2021

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