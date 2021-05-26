Премьер-министр Польши призвал сплотиться против «Северного потока-2» 9 26.05.2021, 18:17

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Политик призвал ввести максимально жесткие санкции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал европейских лидеров сплотиться против газопровода «Северный поток-2». Об этом в среду, 26 мая, сообщает «Польское радио».

Политик сделал заявление во время брифинга по итогам саммита ЕС. «Я настаивал, что "Северный поток-2" — это вредный и опасный проект, который подрывает европейскую солидарность. Этот газопровод позволяет России наращивать силы, которые она потом использует против нас. Проект также является опасным инструментом влияния Москвы на Украину и других наших соседей», — сказал он.

По словам Моравецкого, Запад должен «сплотиться против данного проекта и ввести максимально жесткие санкции против всех субъектов, которые участвуют в его строительстве».

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