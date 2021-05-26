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В РФ обнаружили контрабанду 50 тысяч пачек белорусских сигарет

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  • 26.05.2021, 18:26
  • 7,652
В РФ обнаружили контрабанду 50 тысяч пачек белорусских сигарет
Фото: sztu.customs.gov.ru

Партию контрабандных белорусских сигарет выявили на таможенном посту «Лесной порт».

Согласно документам, санкт-петербургская компания везла в Польшу мебельные щиты. Просканировав контейнер, российские таможенники обнаружили посторонние вложения. При вскрытии контейнера обнаружилось, что внутри деревянных щитов были спрятаны белорусские сигареты NZ.

Всего было изъято почти 50 тысяч пачек сигарет общей массой 1,2 тонны. Начато административное дело, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС России.

Фото: sztu.customs.gov.ru
Фото: sztu.customs.gov.ru
Фото: sztu.customs.gov.ru
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