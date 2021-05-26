Грузия откроет границы с 1 июня 1 26.05.2021, 18:55

2,322

Власти Грузии решили открыть границы в надежде на приток туристов.

На сухопутных границах Грузии Россией, Арменией, Азербайджаном и Турцией с 1 июня откроются все контрольно-пропускные пункты, закрывшиеся более года назад в связи с пандемией Covid-19. Все желающие посетить Грузию будут обязаны предъявить пограничникам справку о полной вакцинации и отрицательный результат PCR-теста, проведённого за 72 часа до въезда на грузинскую территорию, передает svoboda.org.

Такое решение во вторник принял Координационный совет при правительстве. Решено также возобновить работу кафе и ресторанов в будние и выходные дни.

Власти решили открыть границы в надежде на приток туристов, несмотря на остающуюся неблагоприятной эпидемическую ситуацию.

В 2019 году, общие доходы Грузии от туризма составили более $3 миллиардов при общем объеме бюджета в $ 4 миллиарда. Тем не менее, правительство всё ещё не решилось отменить комендантский час, действующий по всей территории страны, в том числе в туристических центрах с 23 до 5 часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».