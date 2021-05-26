В Рогачевском районе мост подперли шпалами 17 26.05.2021, 19:07

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За последнюю неделю в Беларуси уже обрушилось два моста.

Жители Щирбина Рогачевского района обеспокоены, что мост в их деревне, через который проходит трасса на Могилев, может рухнуть в любой момент. Как сейчас выглядит сооружение, они показали на фото, которое выслали редакции «Рогачёв Онлайн». А по этому участку дороги, говорят люди, регулярно ездят большегрузы и лесовозы.

Местная районка «Свабоднае слова» опубликовала комментарий главного инженера дорожно-эксплуатационного управления № 47 Сергея Тимошенко. По его словам, угрозы обрушения нет.

Информация, появившаяся в интернете, о критическом состоянии моста «сильно преувеличена».

«Сейчас движение транспорта и пешеходов слева совершенно безопасно. Все под контролем!» — говорится в публикации.

За последнюю неделю в Беларуси уже обрушилось два моста: в деревне Броды в Пружанском районе Брестской области и на автодороге Борисов—Березино.

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